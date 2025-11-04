สาวน้อยวัย16 ถูกมิจฉาชีพตุ๋น หลอกทำงานดูคลิปเพิ่มยอดวิว แถมขู่โอนเงินสามแสนหากทำภารกิจไม่สำเร็จ โร่แจ้งความหลังรู้โดนหลอก ตร.เตือนกำลังระบาดในเยาวชน
วันที่ 4 พ.ย.2568 น.ส.ลิต้า (นามสมมติ) อายุ 16 ปี เดินทางมาพบกับตร.สภ.ไชยวาน เพื่อขอคำปรึกษา และแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพราะเชื่อว่าถูกมิจฉาชีพเงิน จนหมด ไม่มีติดตัวแล้ว พร้อมนำเอกสารการแชทและพูดคุยกับมิจฉาชีพมาให้ตำรวจดู ตร.จึงแจ้งไปว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแน่นอน
น้องลิต้า เล่าว่า ตนเองเห็นมีโพสต์ประกาศในสื่อโซเชียล เชิญชวนให้สมัครทำงาน เป็นงานง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ก็มีรายได้แล้ว จะมีเงินเข้าบัญชี โดยเขาบอกว่าจะมีคลิปต่างๆที่เขาส่งมาให้ ทั้งคลิปการ์ตูน คลิปเพลงหรือคลิปโฆษณา หนูเลยอยากจะมีรายได้เพิ่ม จึงทดลองดู
โดยเขาส่งคลิปมาให้ดู คลิปละประมาณ 1-2 นาที และก็กดยืนยันสินค้า เพื่อเพิ่มยอดวิว จากนั้นเขาก็บอกให้หนูสมัครเพื่อเอางานให้ แล้วจะมีค่าตอบแทน เช่น 10 คลิปจะได้เงิน 400 บาท 15 คลิป รับ 600 บาทประกัน 150 บาท 40 คลิป รับ 1600 บาท ประกัน 350 บาท พร้อมกับนำคลิปที่อ้างว่ามีคนทำได้แล้วมาแจ้ง บอกว่า “นี่คือรีวิวของสมาชิกที่เปิดใจทำ” เชื่อว่าจะเป็นการล่อใจให้ทำ
น.ส.ลิต้า บอกอีกว่า หนูเลยสนใจอยากจะลองทำดู จ่ายเงินค่าประกันไปทั้งหมด 400 บาท เขาก็เสนอมาอีกว่า หนูถูกสุ่มได้ออเดอร์ใหญ่ มีค่าคอมมิชชั่นสูง แต่ต้องจ่ายค่าประกันเพื่อแลกเอาเงิน ถึงขั้นตอนนี้ หนูก็ทักแชทไปว่า ไม่มีเงินแล้วหมดตังค์แล้ว แต่เขาก็ขู่หนูว่า ถ้าทิ้งงาน ทิ้งออเดอร์ทั้งหมด ส่งออกหาลูกค้าไม่ได้ ระบบจะส่งออเดอร์มายังที่อยู่ของหนู แถมขู่ว่าจะเรียกเก็บค่าเสียหายในระบบจากบัญชีที่ผูกไว้จำนวน 300,000 บาท และจะแจ้งความดำเนินคดีหนูด้วย และจะมีหมายศาลไปหาที่บ้าน หนูตกใจมากเลยมาปรึกษาตำรวจค่ะ พอรู้ว่าถูกหลอกหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตร.ก็แจ้งต่อน้องลิต้าว่า โดนมิจฉาชีพหลอกแล้ว อย่าไปเชื่ออีก ส่วนเงิน 400 คงไม่ได้คืน แต่ต่อไปอย่าหลงกลอีก เงินง่ายๆแค่ปลายนิ้วไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ
ล่าสุดยังมีชาวบ้านเป็นหญิงสาวอีกรายที่อ.ไชยวาน เจอมิจฉาชีพหลอกเหมือนกัน สูญเงินไป 14,000 บาท แต่พอเห็นสภ.ไชยวาน โพสต์เตือนภัยก็ทักมาปรึกษาแอดมิน เพจสถานีตำรวจไชยวาน ทางแอดมินฯ ก็แจ้งเตือนว่าโดนหลอกแล้ว อย่าโอนเงินไปอีก หญิงสาวคนดังกล่าวก็เชื่อแอดมินเพจสภ.ไชยวาน ตัดใจไม่โอนเงินอีกเลย ไม่งั้นสูญเงินแก่มิจฉาชีพเป็นแสนแน่ เพราะกำลังโอนอยู่ แต่ปรึกษาสภ.ไชยวานตั้งสติได้ทันก่อน