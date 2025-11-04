ตาก เที่ยวลอยกระทงแม่สอด ชาวบ้านตะโกนไฟไหม้ รีบวิ่งกลับมา สุดช็อก บ้านไม้สักเก่าแก่ สองชั้น อายุหลายสิบปี เพลิงโหมลุกลามรุนแรง เพียงครึ่งชั่วโมง เผาวอดทั้งหลัง ทรัพย์สินมีค่าเสียหายหมด
4 พ.ย. 68 – พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก. สภ.แม่สอด จังหวัดตาก รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน กลางชุมชนสักทอง เยื้องสุสานจีนนครแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังรับแจ้งเหตุ จึงประสานขอรถดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 4 คันรีบเดินทางไปดับเพลิง
ที่เกิดเหตุอยู่ย่านชุมชน พบทั้งคนไทยและแรงงานชาวเมียนมา จำนวนมากต่างแตกตื่นออกมามุงดูเหตุการณ์กันเต็มถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ต้องปิดการจราจรชั่วคราว พร้อมขอให้กลุ่มไทยมุง และกลุ่มเมียนมามุง ให้ออกนอกถนน เพื่อเปิดทางให้รถดับเพลิงเดินทางได้สะดวก
โดยที่กลางชุมชนพบบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านไม้สักเก่าแก่ 2 ชั้นอายุหลายสิบปี โดยที่บริเวณชั้น 2 ของตัวบ้านต้นเพลิง พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง และมีกระแสลมพัดพาเพลิงลามไปไหม้อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นที่สร้างติดกัน
หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดต้องรีบช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงแบบหลายทิศทาง เพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลามไปไหม้บ้านเรือนหลังอื่นๆ โดยใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ซึ่งหลังเพลิงสงบพบว่า บ้านไม้สักต้นเพลิงถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง ส่วนอาคารพาณิชย์ข้างเคียงถูกเพลิงไหม้เสียหายบาง ส่วนแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถาม นางดาว ไม่มีนามสกุล อายุ 45 ปี เล่าเหตุการณ์ระทึกว่า บ้านหลังนี้ตนเองเช่ามานานแล้ว และพักอาศัยอยู่รวมกันทั้งครอบครัวรวม 6 คน ซึ่งระหว่างเกิดเหตุตนเองและคนในครอบครัวไม่ได้อยู่ภายในบ้าน และออกไปเที่ยวงานลอยกระทง
แต่ในเวลาต่อมามี คนบอกว่า บ้านเช่าของตนเองเกิดเพลิงไหม้ ตนเองตกใจรีบพากันวิ่งมาตรวจสอบก็พบว่า มีเพลิงไหม้ที่ห้องพระชั้นสองของตัวบ้าน และลามไหม้บ้านทั้งหลังอย่างรวดเร็ว ตนเองจึงรีบโทรขอหน่วยดับเพลิงมาช่วยดับเพลิง แต่ก็ไม่ทัน เพลิงไหม้บ้านหมดทั้งหลังในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ซึ่งสอดคล้องกับเพื่อนบ้านหลายคนที่ให้การตรงกันว่า ได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าลัดวงจร ที่บริเวณชั้นสองของบ้านต้นเพลิง และก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว ชนิดที่เจ้าของบ้านไม่สามารถนำทรัพย์สินของมีค่าใดๆ ออกมาจากบ้านได้แม้แต่ชิ้นเดียว
ตำรวจ สภ.แม่สอด ได้ทำการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากเร่งเข้ามาตรวจสอบความเสียหาย พร้อมหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง