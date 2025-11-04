ภูเก็ต สลด! พบร่าง นทท.ชายชาวต่างชาติ นอนเสียชีวิตปริศนา ริมหาดป่าตอง กู้ภัยปั๊มหัวใจ ไม่ทันหมดสัญญาณชีพ สภาพศพไม่พบบาดแผล เร่งสืบข้อมูลผู้เสียชีวิต-ติดต่อญาติ-รอชันสูตรพลิกศพ
4 พ.ย. 68 – พ.ต.ท.ชนันท์ เมฆฉาย สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้ง มีเหตุชายต่างชาติ ไม่ทราบสัญชาติ นอนเสียชีวิต ริมชายหาดป่าตอง ขณะนี้ศพอยู่โรงพยาบาลป่าตอง ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้ง จึงได้รายงาน พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตองทราบ และร่วมกับ ข่ายสืบสวน และข่ายป้องกันปราบปราม เดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ
เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ พบชายชาวต่างชาติ ไม่มีเอกสารใด เพื่อยืนยันตัวติดตัว นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงโรงพยาบาลป่าตอง สภาพศพเปลือยกายทั้งท่อนบนและท่อนร่าง มีทรายติดอยู่ตามตัว ไม่พบบาดแผลใดใด
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทราบว่า ชายคนดังกล่าวได้เดินอยู่บริเวณริมหาดป่าตอง ฝั่งตรงกันข้ามโอเชี่ยนเก่า ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ก่อนมานั่งพักและอาเจียน จากนั้นได้หมดสติไป ทางไลฟ์การ์ดได้พยายามปั๊มหัวใจ แต่ไม่ทันไม่มีสัญญาณชีพ
ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ต จุดป่าตองและโรงพยาบาลป่าตองเพื่อมารับ แต่ชายดังกล่าวได้เสียชีวิตก่อนแล้ว จึงได้ร่วมชันสูตรพลิกศพผู้ตายร่วมกับแพทย์หญิงภัทรา พรกุลวัฒน์ แพทย์โรงพยาบาลป่าตอง ชันสูตรพลิกศพผู้ตายไว้ตามระเบียบ
พ.ต.ท.ชนันท์ รับแจ้งเหตุไว้แล้ว จึงได้จัดทำ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้ และได้แจ้งให้ชุดสืบสวนดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลบุคคลผู้เสียชีวิต และญาติผู้เสียชีวิตต่อไป เบื้องต้นได้เก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตไว้ที่โรงพยาบาลป่าตอง