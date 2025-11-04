ชัยนาท กรมชลประทาน ประกาศ เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำ ปภ. แจ้งเตือน ปชช. 3 อำเภอ เหนือเขื่อนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่วนชาวบ้านท้ายเขื่อน สุดเซ็ง ประสบภัยน้ำทะลักท่วมซ้ำรอบ 3
5 พ.ย. 68 – กรมชลประทาน คาดการณ์สถานการณ์น้ำ ปริมานน้ำฝนและน้ำท่า พร้อมประกาศแจ้งปรับเพิ่มการระบาย น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 5 พ.ย. 68 เวลา 03.00 น.
ขณะที่จังหวัดชัยนาท โดย ปภ.จังหวัดชัยนาท ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังการชะลอน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ และ อ.เมืองชัยนาท ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 10-50 เซนติเมตร ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.เป็นต้นไป
ส่วนชาวบ้านด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่อำเภอสรรพยา สุดเซ็ง น้ำทะลักเข้าท่วมรอบ 3 ต้องขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปอยู่บนถนนคันคลองมหาราชอีกรอบ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่ที่1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา (ใกล้เคียงวัดไผ่ล้อม) พบว่า น้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นรอบที่ 3 ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ ที่น้ำท่วมซ้ำถึง 3 ครั้ง ปกติมากสุด 2 ครั้ง
นางจำนันท์ ขำต้นวงค์ อายุ 65 ปี หนึ่งในชาวบ้านผู้ประสบภัยตำบลโพนางดำออก เปิดเผยว่า ตนต้องตื่นขึ้นมาเก็บของตั้งแต่ตี 2 ไม่ได้นอนเลยเพราะน้ำเข้าท่วมบ้านแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ ระดับน้ำลดลงจนเก็บของเข้าบ้านได้ถึง 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อคืนต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงอีกรอบ ครั้งนี้น้ำมาแรงมาก พายเรือได้ยาก ท่วมครั้งแรกไม่มากเท่าไร ครั้งสองเหนือตะปอม และครั้งนี้อาจถึงเข่า หรือระดับคอเลย แต่น่าจะมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ช่วงน้ำท่วมไม่มีรายได้เข้ามาเลย ยังดีที่รัฐบาลช่วยค่าเยียวยาน้ำท่วมา 9,000 บาท ต่อชีวิตไปได้หน่อยหนึ่ง เพราะต้องเลี้ยงหลานที่กำลังเรียน2คน และพิการ1คน น้ำท่วมครั้งนี้เหมือนซ้ำเติมทำให้ไม่มีรายได้ต่อไปอีกกว่า 1 เดือน