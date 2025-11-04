กรมทะเล ตรวจสอบซากวาฬ ลอยทะเลหน้าหาดตาแหวน เกาะล้าน ชลบุรี พบอวนตาถี่ ติดบริเวณลำตัว เร่งหาสาเหตุการตาย รีบประสานขอข้อมูลระบบติดตามเรือประมง สืบหาเรือใช้อวนต้นเหตุ

5 พ.ย. 68 – ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ได้รับรายงานจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ว่า ทีมค้นหาโดยเรือปฏิบัติการกู้ภัยทางทะเล 242 ได้พบซากวาฬไม่ทราบชนิด บริเวณทะเลหน้าหาดตาแหวน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีสภาพเน่าเปื่อย คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 1-2 สัปดาห์

จากข้อมูลเบื้องต้น ในวันที่ 1 พ.ย. 68 ได้รับแจ้งจากเครือข่ายฯ พบซากวาฬตัวดังกล่าว บริเวณ ด้านทิศตะวันตก ติดกับเกาะรางเกวียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพบอวนติดบริเวณลำตัวของวาฬ ลักษณะเป็นอวนตาถี่ สีเขียว มีสายมานร้อยอยู่กับเนื้ออวน จนทีมค้นหาได้ติดตามซากวาฬ จนพบอีกครั้งในวันนี้ (4 พ.ย.)

ดร.ปิ่นสักก์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจึงได้ลากซากวาฬ ไปในที่เหมาะสมในการเก็บกู้ พร้อมแจ้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเก็บตัวอย่าง และหาสาเหตุการตาย แต่เนื่องจากสภาพซากเน่าเปื่อยมาก เหลือเพียงก้อนไขมันและผิวหนังส่วนท้อง ไม่สามารถระบุร่องรอยของอวนและรอยโรคได้ จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เมืองพัทยา (sea rescue pattaya city) ดำเนินการลากซากวาฬที่เหลืออยู่ ออกไปทิ้งกลางทะเลเปิด โดยคาดว่าซากของวาฬจะจมลงสู่ทะเลต่อไป

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประสานขอข้อมูลระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) เพื่อสืบหาเรืออวนชนิดดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสืบค้นหาการกระทำผิด และลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวน หากตรวจสอบพบผู้กระทำความผิด จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

