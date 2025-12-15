พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานดินฝังศพ “พลฯมุสตากีม มาเจ๊ะมะ” ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบไทย-กัมพูชา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 ธ.ค.2568 ที่กุโบร์สะบือรัง (บ้านสุแฆ) ม.3 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพ พลทหารประจำการอาสาสมัคร มุสตากีม มาเจ๊ะมะ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ พล.ต.ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบเงินพระราชทานฯ และมอบธงชาติไทย แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต, มอบเหรียญบางระจัน และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ของกระทรวงกลาโหม ในการประกอบคุณงามความดี และความเสียสละ เป็นที่เชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

จากนั้น พ.อ.อรุณ แก้วเศษ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มอบเงินช่วยเหลือของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองพลรบพิเศษที่ 1 และสมาคมพลร่มไทย เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวและญาติที่ต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ครอบครัวของพลทหารประจำการอาสาสมัคร มุสตากีม มาเจ๊ะมะ อย่างหาที่สุดมิได้

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