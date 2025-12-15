ชัยนาท วงดนตรี “ลูกพ่อขุนสรรค์” ร.ร.คุรุประชาสรรค์ ยกคณะแก้บน “ไอ้ส้มฉุน” หลังคว้าตั๋ว 20 ทีมชิงช้าสวรรค์! คอหวยไม่พลาดแห่ส่องเลขเด็ดจากประทัดดัง
วันที่ 15 ธ.ค.2568 น.ส.อนัญญา เนตร์นิยม หรือ อุ้ม อนัญญา ไมค์ทองคำ นักร้องลูกทุ่งขวัญใจชาวชัยนาท พร้อมด้วยคณะครูและสมาชิกวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกพ่อขุนสรรค์” โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ได้เดินทางมายังลาน ไอ้ส้มฉุนยักษ์ ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เพื่อจัดพิธีแก้บนครั้งใหญ่
การแก้บนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่วงดนตรีประสบความสำเร็จผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ของรายการประกวด ชิงช้าสวรรค์ 2026 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของลูกหลานชาวชัยนาทที่ทำได้สำเร็จ โดยก่อนหน้านี้ทางคณะผู้บริหารและวงดนตรีได้มาบนบานศาลกล่าวไว้ที่นี่ และได้เข้ารอบลึกตามที่ตั้งใจไว้
ในการแก้บน คณะวงดนตรีได้นำของเซ่นไหว้มาถวาย พร้อมทั้งจัดแสดงโชว์เพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง ต่อหน้าไอ้ส้มฉุน ท่ามกลางแฟนคลับ ชาวบ้าน และคอหวยที่มาร่วมชมอย่างเนืองแน่น จากนั้นทางวงได้จุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้โด่งดังมีชื่อเสียงดังก้องกังวาน
หลังเสียงประทัดสงบลง คอหวยและประชาชนที่มาร่วมงานไม่พลาดที่จะมาส่องเลขเด็ดจากหางประทัด ซึ่งได้เลข 564 และ 70 ต่างถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อนำไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหวังโชคดีในงวดนี้ไปตาม ๆ กัน โดยทางวัดทรงเสวยได้นำขนมและน้ำแดงจำนวนมากที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายไอ้ส้มฉุน มอบให้กับนักเรียนวงดนตรีได้ไปรับประทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย
น้องอุ้ม เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่มาบอกกล่าวไว้แล้วประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ จึงรีบยกทีมมาแก้บนทันที พร้อมฝากให้กำลังใจทีมของลูกหลานชาวชัยนาทให้เข้ารอบลึก ๆ ยิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เรื่องที่สำคัญในขณะนี้คือ งบประมาณที่จะใช้ในการแข่งขันในรอบต่อไป
ทางโรงเรียนคุรุประชาสรรค์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วม สมทบทุนสนับสนุน ลูกหลานชาวชัยนาท วงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกพ่อขุนสรรค์” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่เวทีระดับประเทศ ทั้งในด้านเครื่องดนตรี ชุดการแสดง ค่าอาหารสวัสดิการระหว่างการฝึกซ้อม การเดินทางแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยสามารถโอนเงินสนับสนุนและลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ (สอบถามเพิ่มเติม 094-339-4199)