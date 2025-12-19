แม่-พี่สาว จ่าเริง นักรบกล้าพลีชีพเนิน 350 ทำใจได้แล้ว การนำร่างกลับมายากลำบาก เพราะอยู่ในสนามรบ เผย จะมาตอนไหนขึ้นอยู่กับโอกาส เห็นใจทหารต้องทำงานหนัก ไม่อยากให้สูญเสียอีก ตอนนี้ภูมิใจคนทั้งประเทศแห่ให้กำลังใจ
วันที่ 19 ธ.ค.2568 ที่วัดแห่งหนึ่งใน ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สถานที่เตรียมจัดงานฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน อายุ 38 ปี ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ทหาร สังกัด ร.23 พัน. 3 เสียชีวิตจากการปะทะ ที่เนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย ต.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พร้อม พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจครอบครัว
มีชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆภาครัฐ เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของ จ.ส.อ.สำเริง อย่างไม่ขาดสาย ส่วนใหญ่มาแสดงความเห็นใจที่ยังไม่ได้ร่างของจ่าเริง กลับคืนมาร่างทหารกล้ายังอยู่บนเนิน 350 นานถึง 4 วัน 3 คืนแล้ว
น.ส.ชงโค คลังประโคน อายุ 48 ปี พี่สาวจ่าเริง กล่าวว่า ตั้งแต่ทราบข่าวว่าน้องชายเสียชีวิตมาจนถึงขณะนี้ผ่านมาได้ 4 วันกับ 3 คืน แต่ยังไม่ได้ร่างน้องมาทำบุญตามประเพณี ยอมรับตอนแรกครอบครัวน้อยใจที่ไม่ได้ร่างกลับมาเหมือนทหารที่เสียชีวิตรายอื่นๆ
เข้าใจรบหนักเนิน350เขมรยิงไม่หยุด
” แต่เวลานี้ความรู้สึกของครอบครัวได้เปลี่ยนไปแล้ว หลังจากมีคนทั้งประเทศคอยให้กำลังใจและปลอบใจ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้มาอธิบายถึงขั้นตอนที่จะเข้าไปเอาร่าง ว่ามันยาก เพราะทหารฝั่งเขมรยิงตอบโต้ และใช้ร่างของน้องชายเป็นเหยื่อล่อให้ทหารไทยเข้าไป ถึงตอนนี้ ครอบครัวทำใจได้แล้วคิดเอาไว้ว่าน้องชายคงอยากจะให้ครอบครัวทำใจได้ก่อนจึงจะกลับบ้าน
อีกทั้งอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสบายใจ ดังนั้นร่างของน้องชายจะกลับตอนไหนก็ได้ เพราะไม่อยากให้มีใครต้องสูญเสียอีกหากเป็นเพราะการบุกเข้าไปเอาร่างของน้องชาย ขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยรบให้ชนะโดยเร็ว เรื่องอื่นค่อยว่ากัน” พี่สาวจ่าเริง ระบุ
แม่”จ่าเริง”วีรบุรุษเนิน 350 กอดรูปลูกร่ำไห้ปิ่มขาดใจวอนนำร่างออกจากสนามรบ อยากเห็นหน้าครั้งสุดท้าย