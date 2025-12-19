หลวงพ่อสายตี้! สมภารนำทีม พา 2 พระลูกวัด แปลงร่างเที่ยวผับกลางเมืองสุพรรณบุรี จังหวะนรก ฝ่ายปกครองเข้าตรวจพอดี หนีก็ไม่ทัน ทำทีเป็นเด็กเสิร์ฟ จีวร ตาลปัตรยังอยู่ในรถ

วันที่ 19 ธ.ค.68 นายสิทธิพร คงหมอ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี เปิดเพลงเสียงดัง ทำให้รบกวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง จึงได้สั่งการให้ นายชัยธัช เจษฎาปกรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และกำลังสมาชิกร้อย อส.อ.เมืองสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบทันที

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึงร้านดังกล่าว พบนักเที่ยวนั่งดื่มสุราเป็นจำนวนมาก จึงได้เข้าตรวจสอบบัตรประชาชนตามโต๊ะ เมื่อไปถึงโต๊ะหนึ่งพบพิรุธ โดยมีชาย 3 คน สวมหมวกแก๊ป ใส่เสื้อยืด กางเกงยีน รีบเดินออกจากร้านทันที 2 ราย ส่วนอีก 1 ราย ทำทีไปเป็นพนักงานเสิร์ฟที่บาร์เหล้า จึงคุมตัวทั้ง 3 คน ไปตรวจหาสารเสพติด และเมื่อไปค้นที่รถก็พบจีวร ตาลปัตร หมอน ย่ามพระ อยู่ภายในรถ

พระเที่ยวผับ

พระถูกจับกุมตัวได้กลางผับเมืองสุพรรณบุรี

โดยทราบว่า ทั้ง 3 คน เป็นพระภิกษุสงฆ์ และหนึ่งในนั้นเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งใน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ส่วนอีก 2 ราย เป็นพระลูกวัดในเขต อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยทั้งหมดโดยสารมารถคันเดียวกัน เจ้าอาวาสเป็นคนขับรับพระลูกวัด 2 คน เปลี่ยนชุดในรถ ก่อนมาเที่ยวสถานบันเทิงกลางเมือง นั่งดื่มสุรากัน

พระเที่ยวผับ

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถของพระทั้ง 3 รูปพบจีวรและตาลปัตรอยู่ท้ายรถ

ทั้งนี้ หลังตรวจสารเสพติด พบพระลูกวัด 1 ราย มีสารเสพติดในร่างกาย ปัสสาวะเป็นสีม่วง ส่วนในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสุพรรณฯ จึงได้ควบคุมตัวพระสงฆ์ทั้ง 3 คน ไปให้เจ้าคณะตำบลทำการลาสิกขาทันที ส่วนพระลูกวัด 1 ราย ที่พบสารเสพติด ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

พระเที่ยวผับ

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสึก

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

'ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา' ประกาศยุติสถานะสามี-ภรรยา กับ 'กวินท์ ดูวาล'
2

สลดกลางป่าพบพระ ญาติปฏิเสธคำขอแต่งงาน หนุ่ม-สาวจูงมือพิสูจน์รักแท้ ฝ่ายชายเป็นศพ สาวรอด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอากาศแปรปรวน ฉบับที่ 11 เปิดชื่อจังหวัดฝนถล่มพรุ่งนี้
5

ด่วน ตำรวจไซเบอร์ บุกค้นบ้าน อินฟลูเอนเซอร์ นักบุญคนดัง
6

ภาพหลุดว่อน ดาราหนุ่มเดอะสตาร์ โชว์ของลับ ส่งแชทสยิวสาว!
7

RoV ประกาศแบนนักแข่งโปร ลีก ตลอดชีวิต หลังเอี่ยวพนัน-ล็อกผลการแข่งขัน
8

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดมีความสุขที่ได้พูดคุยกับคนรัก ราศีใดจะมีอิสระพอสมควรในการดำเนินชีวิต
9

อดีตนาวิกโยธินอังกฤษ พายเรือข้าม 2 มหาสมุทร ไม่ขึ้นฝั่งเลยกว่า 11 เดือน สร้างสถิติ
10

รวบหมอดู ลืมดูดวงตัวเอง ตั้งแผงขาย 'บุหรี่เถื่อน' ในงานวัด