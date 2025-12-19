หลวงพ่อสายตี้! สมภารนำทีม พา 2 พระลูกวัด แปลงร่างเที่ยวผับกลางเมืองสุพรรณบุรี จังหวะนรก ฝ่ายปกครองเข้าตรวจพอดี หนีก็ไม่ทัน ทำทีเป็นเด็กเสิร์ฟ จีวร ตาลปัตรยังอยู่ในรถ
วันที่ 19 ธ.ค.68 นายสิทธิพร คงหมอ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี เปิดเพลงเสียงดัง ทำให้รบกวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง จึงได้สั่งการให้ นายชัยธัช เจษฎาปกรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และกำลังสมาชิกร้อย อส.อ.เมืองสุพรรณบุรีที่ 1 พร้อมด้วยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบทันที
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึงร้านดังกล่าว พบนักเที่ยวนั่งดื่มสุราเป็นจำนวนมาก จึงได้เข้าตรวจสอบบัตรประชาชนตามโต๊ะ เมื่อไปถึงโต๊ะหนึ่งพบพิรุธ โดยมีชาย 3 คน สวมหมวกแก๊ป ใส่เสื้อยืด กางเกงยีน รีบเดินออกจากร้านทันที 2 ราย ส่วนอีก 1 ราย ทำทีไปเป็นพนักงานเสิร์ฟที่บาร์เหล้า จึงคุมตัวทั้ง 3 คน ไปตรวจหาสารเสพติด และเมื่อไปค้นที่รถก็พบจีวร ตาลปัตร หมอน ย่ามพระ อยู่ภายในรถ
โดยทราบว่า ทั้ง 3 คน เป็นพระภิกษุสงฆ์ และหนึ่งในนั้นเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งใน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ส่วนอีก 2 ราย เป็นพระลูกวัดในเขต อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยทั้งหมดโดยสารมารถคันเดียวกัน เจ้าอาวาสเป็นคนขับรับพระลูกวัด 2 คน เปลี่ยนชุดในรถ ก่อนมาเที่ยวสถานบันเทิงกลางเมือง นั่งดื่มสุรากัน
ทั้งนี้ หลังตรวจสารเสพติด พบพระลูกวัด 1 ราย มีสารเสพติดในร่างกาย ปัสสาวะเป็นสีม่วง ส่วนในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสุพรรณฯ จึงได้ควบคุมตัวพระสงฆ์ทั้ง 3 คน ไปให้เจ้าคณะตำบลทำการลาสิกขาทันที ส่วนพระลูกวัด 1 ราย ที่พบสารเสพติด ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป