เปิดนาทีสลด เพื่อนบ้านโหด แทงหนุ่มห้างดัง วัย 24 ปี เสียชีวิต วงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ แม่มือมีดขอโทษ อ้างลูกป่วยจิตเวชขาดยา จึงก่อเหตุดังกล่าว
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ศราวุธ เสริมกลิ่น พนักงานสอบสวน สภ.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุแทงกันมีผู้เสียชีวิต ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบพร้อม พ.ต.ท.งาน กันทวี รอง.ผกก.สส. พ.ต.ท.วิสันต์ ฟักขำ สวป. เจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบนถนนภายในหมู่บ้านพบร่าง นายธรณ์ไชย (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ถูกแทงตามร่างกาย 15 แผล ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่ ส่วนผู้ก่อเหตุ นายฐากูร (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี เป็นเพื่อนบ้านผู้ตาย ถูกนำตัวไปสอบสวน พร้อมด้วยของกลางมีดปลายแหลม 1 เล่ม
สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ เล่าว่า ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องโอยอยู่หน้าบ้าน จึงนุ่งกระโจมอกออกมาดูเห็นผู้ตายนอนหงายจมกองเลือดบนพื้นถนนแน่นิ่งไปแล้ว และเห็นมือมีดกำลังเดินเข้าไปหลบอยู่ในบ้าน ก่อนที่ตนจะตะโกนเรียกพ่อผู้ตายให้ออกมาดูและรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยให้รีบเดินทางมาช่วยเหลือ
ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ตายเป็นคนดีนิสัยเรียบร้อยและทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ไม่เคยมีเรื่องกับใคร คอยช่วยเหลือเพื่อบ้านมาโดยตลอด ส่วนมือมีดเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายที่อยู่ถัดออกไป 2 หลัง ซึ่งโดยปกติเป็นคนนิสัยอารมณ์รุนแรงและเคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านละแวกนี้หลายครั้ง
สอบถาม ป้าคนเสียชีวิต เล่าว่า หลานชายเป็นพนักงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง จะออกไปทำงานช่วงเวลา 17.00 น. และจะกลับมาช่วง 05.00-06.00 น.ของทุกวัน ช่วงเกิดเหตุผู้ตายเลิกงานมาปกติและขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วกำลังเข้าบ้าน
จู่ๆผู้ก่อเหตุเดินปรี่มาหาไม่พูดร่ำทำเพลงชักมือที่พกมากระหน่ำแทงผู้ตายไม่ยั้ง ผู้ตายพยายามสะบัดตัวหนีแต่มือมีดล็อคแขนไว้ได้และกระหน่ำแทงหลายครั้งจนผู้ตายล้มลงหมดสติ หลังจากนั้นมีเพื่อนบ้านและพ่อของผู้ตายออกมาช่วยเหลือแต่ไม่ทันผู้ตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุนั้นตนรู้จักอย่างดีจะเป็นคนมีนิสัยอารมณ์รุนแรงและชอบมีปัญหากับชาวบ้านเป็นประจำจนชาวบ้านเอือมระอาและสาเหตุที่มากระหน่ำแทงหลานชายนั้นตนไม่ทราบว่าเรื่องอะไร โดยปกติหลานชายตนเป็นคนนิสัยดีเป็นเสาหลักของครอบครัว เพิ่งบวชเรียนมาเมื่อช่วงกลางปีกำลังทำงานเก็บเงินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและจะมีแพลนแต่งงานอีกด้วยแต่ต้องมาจบชีวิตเสียก่อน
ด้าน แม่ผู้ก่อเหตุกล่าวอ้างว่า ลูกชายตนป่วยเป็นจิตเวชมานานหลายปีและยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งพร้อมรับประทานเป็นประจำแต่ช่วงพักหลังนี้ยาหมด ตนได้โทรศัพท์ไปยังโรงพยาบาลให้ส่งยามาให้แต่ทางโรงพยาบาลปฏิเสธจะต้องนำผู้ป่วยมาให้แพทย์ตรวจด้วย
ซึ่งตนได้พาไปเมื่อช่วงตนเดือนที่ผ่านแต่หนีกลับมาบ้าน ตนรู้สึกเสียใจที่ลูกชายได้กระทำแบบนี้อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้ตายด้วยที่ดูแลลูกชายไม่ดี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้น ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อผ่าพิสูจน์ ก่อนคุมตัว นาย ฐากูร มือมีดรายนี้พร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีเกิดเหตุไว้ได้ โดยมือมีดเดินวนเวียนไปมา ก่อนที่จะชักมีดในกระเป๋ากางเกง เข้าไปจับแขนกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต