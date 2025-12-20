ตม.นนทบุรี กวาดล้างแรงงานข้ามชาติ ล้อมบ้านเช่า จับแรงงานกัมพูชา ปีนหลังคาหนี กลัวถูกจับส่งกลับประเทศ พบอยู่แบบผิดกม. 3 ราย ถูกส่งดำเนินคดี
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 20 ธ.ค.2568 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี โดย พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ตม.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.สุกฤษณ์ มีบำรุง รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี ร.ต.อ.ธนวัฒน์ กันต์นิกุล รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี พร้อมอมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตม.นนทบุรี ลงพื้นที่ห้องเช่าไม่เลขที่ ในซอยเทพพนม ติวานนท์ 24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี หลังรับแจ้งพบแรงงานข้ามชาติมีพฤติกรรมต้องสงสัย
ตรวจสอบพบแรงงานสัญชาติกัมพูชา 5 ราย เป็นชาย 4 ราย และหญิง 1 ราย พบผู้กระทำผิด 3 ราย คือ
- นายโซวี อายุ 49 ปี สัญชาติ กัมพูชา อยู่เกินกำหนด 311 วัน
- นายกอย อายุ 34 ปี สัญชาติ กัมพูชา อยู่เกินกำหนด 1,603 วัน
- นายวิโบ อายุ 37 ปี สัญชาติ กัมพูชา อยู่เกิดกำหนด 1,725 วัน
โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ตามมาตรา 81 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
นอกจากนี้ได้จับกุมตัว นายหยวก (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของห้องเช่าดังกล่าว จึงตั้งข้อหา เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน รับต่างด้าวเข้าพักอาศัย ไม่แจ้งที่พักอาศัยฯ ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตม.จว.นนทบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวต่างด้าว มีพฤติกรรม ต้องสงสัยจำนวนหลายคน หลบซ่อนตัวในบ้านเช่าดังกล่าว ซึ่งลักษณะเป็นเพิ่งชั่วคราว ชั้นเดียว มุงด้วยสังกระสี แบ่งเป็นห้องจำนวนหลายห้อง มีรั้วล้อมรอบปิดมิดชิด
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.นนทบุรี จึงวางกำลังปิดล้อมเข้าตรวจค้น แต่แรงงานไหวตัวทันพยายามหลบหนีปีนขึ้นหลังคา และวิ่งหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและสามารถจับกุมตัวได้
แรงงานชาวกัมพูชา ให้การรับสารภาพว่า เข้ามาทำงานถูกต้องแต่ไม่ได้ไปต่อวีซ่า จึงหลบหนีมารับจ้างขับซาเล้งส่งของเก่า ส่วนสาเหตุที่ต้องหลบซ่อนอยู่แต่ในบ้านเช่า เนื่องจากมีการส่งตัวคนกัมพูชากลับประเทศ แต่พวกตนอยากทำงานไม่อยากกลับ หลังทำงานเสร็จจึงหลบอยู่แต่ในห้องเช่าไม่ออกไปพบปะผู้คน เพราะกลัวถูกจับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ตม.จว.นนทบุรี ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ หลังจากนั้นจะทำการส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาต่อไป