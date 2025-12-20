กองปราบส่งทีม คลี่คลายคดีสังหาร กำนันยอง รู้ตัวผู้ต้องสงสัย โยงแก๊งยา เสี่ยแป้งนาโหนด มุ่งปมขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่ง
จากกรณีคนร้ายขับรถตามประกบยิงนายพะยอม สังข์ทอง หรือ กำนันยอง อายุ 64 ปี อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง หัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง
เสียชีวิตบนถนนสายพรุโอน-ท่ามะปรางท้องที่ ม.1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เหตุเกิเเมื่อคืนวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานปมสังหารมาจากเหตุขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น-เรื่องส่วนตัว ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.68 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุตนสั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รองผบก.ป.พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. นำกำลังลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงในทันที เนื่องจากเป็นเหตุอุกฉกรรจ์ เกี่ยวพันกับอิทธิพลท้องถิ่น ผู้ก่อเหตุกระทำโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังสั่งการให้กองกำกับการต่างๆ ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และตอนล่าง จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสความเคลื่อนไหวของซุ้มมือปืนต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังช่วงก่อนการเลือกตั้ง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงเช่นเดียวกับกรณีของ กำนันยอง ขึ้นอีกด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของปมสังหาร กำนันยอง มีรายงานว่า จากการสอบปากคำพยานใกล้ชิดของผู้ตาย และพยานแวดล้อมต่างๆ ให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากผู้ตายเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายก อบต.ท่าชะมวง
ทำให้ขณะนี้เจ้าหน้าที่เริ่มจำกัดวงแคบ จนพอจะทราบตัวผู้ต้องสงสัยบางกลุ่มแล้ว โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่ง ที่มีกลุ่มเครือญาติพัวพันกับแก๊งยาเสพติดของ เสี่ยแป้งนาโหนด
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ทราบความความเชื่อมโยง และหาตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
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