บึ้มสนั่น ช่างเชื่อมซ่อมฝาท่อระบายน้ำห้างดัง เกิดระเบิดอัดร่างเสียชีวิต 1 สาหัส 1 ลูกค้าโดนด้วยเจ็บ 1 ล่าสุดเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่ คาดมีแก๊สรั่ว
เมื่อเวลา 23.30 น.วันที่ 20 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.สิทธิชัย โทนผุย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา ได้รับแจ้งว่าแก๊สรั่ว ระเบิดภายในท่อระบายน้ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงรีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา แพทย์เวร ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าห้าง พบแรงอัดระเบิดทำพื้นปูนในพื้นที่โดยรอบพังเสียหาย ที่บริเวณปากท่อระบายน้ำพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทราบชื่อนายสามารถ หมื่นดอน อายุ 35 ปี ถูกแรงอัดระเบิดใส่ร่าง และที่ขาขวาฉีดขาดเป็นแผลฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่ จึงได้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ในขณะเดียวกันภายในท่อระบายน้ำลึก 4 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ทราบชื่อคือนายทินภัทร วงศ์มา อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก 1 ราย
สอบถามพนักงานห้างที่เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นช่างเชื่อม มาด้วยกันทั้งหมด 4 คน แยกย้ายไปเชื่อมฝาท่อระบายน้ำ และบ่อดักไขมัน โดยผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้มาเชื่อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุ ปรากฎว่าระหว่างทำงาน ประกายไฟได้ตกลงไปในท่อ ทันใดนั้นได้เกิดแรงอัดระเบิดสวนออกมาจากท่อ ส่งผลให้ช่างเชื่อมทั้ง 2 ราย ถูกแรงอัดระเบิด จนทำให้ร่างของผู้เสียชีวิตตกลงไปในท่อ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกระเด็นออกมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ พร้อมกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุ โดยสันนิษฐานว่าภายในท่อระบายน้ำของห้างสรรพสินค้า อาจมีแก๊สรั่วไหลอยู่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อสรุปคดีต่อไป