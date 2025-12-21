เขมรยังไม่ยอมแพ้ พยายามรุกเข้าประชิดหน้าแนวด้านปราสาทตาเมือนธม ตั้งแต่เช้า ลูกจรวด BM-21 กัมพูชายิงตกป่ายางพาราชาวบ้านจำนวนหลายลูก
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดน ด้านอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลังจากทหารไทยเข้ายึดพื้นที่เนิน 350 ได้สำเร็จ เตรียมสถาปนาพื้นที่มั่นคงต่อไป พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. ได้เริ่มมีการปะทะกันอย่างหนักหน่วงด้วยอาวุธปืนใหญ่ ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในพื้นที่ใกล้ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก
กัมพูชายังรุกประชิดหน้าแนว
โดยทหารไทยพบความเคลื่อนไหวทหารฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้ามาประชิดชายแดนใกล้เขตปราสาทตาเมือนธม จากนั้นเวลา 10.00 น. เริ่มมีการลดระดับลงเหลือยิงประปราย ขณะที่หน้าแนวยังคงมีการปะทะกันด้วยอาวุธปืนเล็กกันอยู่ และการปะทะกันช่วงเช้าพบมีกระสุนจรวด BM-21 ฝั่งกัมพูชาตกในพื้นที่ป่ายางพาราของชาวบ้านตำบลตาเมียง ใกล้พื้นที่ปราสาทตาเมือนธมจำนวนหลายลูก ต้นยางได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
จากการปะทะกันตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ากระสุนจรวดBM-21 ฝั่งกัมพูชาที่ตกลงในพื้นที่พลเรือน หมู่บ้าน ใกล้ปราสาทตาควาย -เนิน 350 ตำบลบักได อ.พนมดงรัก ที่สำรวจได้พบมีรถแทรกเตอร์การเกษตรของชาวบ้านถูกลูกตกใส่เสียหายเหลือแต่ซาก 1 คัน ส่วนบ้านที่รถจอดอยู่ใกล้ๆได้รับความเสียหายเล็กน้อย ส่วนความเสียหายในพื้นที่อื่นๆยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่ได้ ขณะที่ชาวบ้านนำเศษชิ้นส่วนจรวด BM-21 มากองรวมกันไว้รอการตรวจสอบจำนวนหลายชิ้น
เตือนอย่างเพิ่งกลับเข้าบ้าน
นายอภิรักษ์ อนุทูล ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ตาเมียง กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ไทย-กัมพูชา เริ่มมีการยิงปะทะกันไป-มาด้วยอาวุธปืนใหญ่ หลักๆอยู่ที่ปราสาทตาเมือนธม และขยายไปทางช่องกร่าง ช่วงปะทะหนักคือ 08.00 น. ถึง 10.00 น. ก่อนลดระดับลงมายิงประปราย
จนถึงเวลานี้ หลักๆเวลานี้อยู่ที่หน้าแนวรบ เสียงปืนปะทะกันในวันนี้หนักกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา ต้องอยู่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต้องรอดูว่า ฝั่งกัมพูชา จะถอนกำลังออกไปหรือไม่ ดูแล้วเหมือนกัมพูชาจะไม่ยอม ยังมีความพยายามที่จะขนอาวุธและกำลังทหารขึ้นมาหน้าแนวเขตไทยอยู่ หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ ก็อยากให้พี่น้องที่อยู่ยังศูนย์อพยพอย่าพึ่งเข้ามาในพื้นที่ในเวลานี้ ซึ่ง ณ ตอนนี้ก็ยังไม่มีชาวบ้านในพื้นที่เข้ามา