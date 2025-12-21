แม่ร้อง ครูสาวแทงเข่าลูกชาย ป.4 จนซี่โครงกระดูกอ่อนอักเสบ ลงโทษแกล้งเพื่อนเอากระเป๋านร.ไปซ่อน ทำเด็กร้องไห้หนักไม่กล้าไปเรียน คู่กรณีแจงแค่หยอก การแสดง ไม่ได้ทำรุนแรง
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าว และ นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล เพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 41 ปี ระบุ ลูกชาย อายุ 10 ปี เรียนชั้นป.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.อุดรธานี ถูกครูประจำชั้นใช้เข่าแทงเข้าที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงกระดูกอ่อนอักเสบ โดยมีเพื่อนลูกถูกครูทำร้ายด้วยอีก 2 คน
น.ส.เอ เล่าว่า ลูกชายบอกว่า เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ถูกครูประจำชั้นลงโทษใช้เข่าแทงเข้าที่ช่องท้องจนจุก แทบหายใจไม่ออกแล้วยังถูกครูถีบขาจนล้มด้วย มีเพื่อนอีก 2 คนโดนลงโทษด้วย หลังจากแกล้งเพื่อนผู้หญิงในห้องโดยเอากระเป๋านักเรียนไปซ่อน ครูบอกว่า ทำแบบนี้ไม่ได้ อย่าไปแกล้งเพื่อน จากนั้นก็ลงโทษโดยเพื่อน 2 คนถูกครูใช้ไม้เรียวตี ส่วนลูกครูลงโทษเป็นคนสุดท้าย ใช้เข่าแทงเข้าท้องและเท้าถีบขาจนล้ม
ครูไม่น่าทำรุนแรงกับเด็กแบบนี้จนลูกไม่กล้าไปโรงเรียน รีบพาลูกชายไปตรวจร่างกาย หมอบอกว่า ซี่โครงกระดูกอ่อนอักเสบให้ยามากิน ครูน่าจะตักเตือนเด็กไม่น่าจะลงโทษรุนแรงขนาดนี้ เป็นถึงแม่พิมพ์ของชาติ วันจันทร์จะขอเข้าพบคุณครู และไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน อยากให้ครูขอโทษและชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น และอย่าไปทำกับเด็กนักเรียนคนอื่นอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะที่ครูสาว ระบุว่า มีการแกล้งเพื่อนเอากระเป๋าไปซ่อน ตอนแรกครูถามไม่มีใครยอมรับ พอเค้นไปเค้นมาถึงรู้ว่าใคร ก็ยอมรับแกล้งเพื่อนในห้องจริง มีการลงโทษไม่อยากให้ไปแกล้งเพื่อนอีก ยืนยันเรื่องแทงเข่าทำจริงแต่ไม่ได้ทำรุนแรงเป็นแค่การหยอกและการแสดงเท่านั้น ครูไม่กล้าทำร้ายเด็กให้เจ็บขนาดนั้น เพราะครูก็มีลูกเหมือนกัน พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาล
นอกจากนั้นวันที่ 22 ธ.ค.นี้ เจ้าหน้าที่พมจ.อุดรธานี และ นักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จ.อุดรธานี จะร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยในเวลา 11.00 น. เพราะห่วงเรื่องสุขภาพจิตของเด็กๆ ที่ถูกกระทำ