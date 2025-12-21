ชาวบ้านพื้นที่สีแดง 3 ตำบลของอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ที่ยังไม่ได้กลับบ้านเข้าเครียดปัญหาหนี้สิน ไม่ได้ทำไร่ไม่มีเงินใช้หนี้ธนาคารวอนรัฐช่วยพักการจ่ายหนี้ให้ด้วย
วันที่ 21 ธ.ค.2568 ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ยังมีชาวบ้านในเขตพื้นที่สีแดง 3 ตำบลคือ ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์ ซึ่งทางการยังไม่อนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่ เพราะอาจเกิดการปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายขึ้นมาอีก ทำให้ยังต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไป
เจ้าหน้าที่จึงพาผู้สูงอายุและเด็กมาทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อลดความเครียดในการใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นเวลานาน ขณะเดียวกันในวัยคนทำงาน ก็มีผู้มีอาการเครียดกับหนี้สินที่กู้ยืมธนาคารมาลงทุนผลิตผล ต้องเก็บผลผลิตออกขายสู่ตลาด เพื่อหาเงินมาใช้หนี้คืน แต่ยังทำไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยง
นางสุทอน อายุ 59 ปี ชาวบ้านน้ำยืน ต.โซง เล่าว่า ตนและครอบครัวอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งหนี้ได้ 2 สัปดาห์แล้ว ตอนนี้รู้สึกเครียดเรื่องหนี้สินกับทางธนาคาร ธกส. เพราะไปกู้เงินมาลงทุนทำการเกษตร และใกล้ถึงเวลาชำระหนี้สิน แต่เก็บผลผลิต ทั้งมันสำปะหลัง และสวนยางออกขายไม่ได้
” เพราะต้องมาอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ในศูนย์ จึงไม่มีรายได้ แต่หนี้ไม่ได้หยุดให้ จึงเกิดอาการความเครียด และอยากให้ทางรัฐบาลช่วยชะลอพักหนี้ไว้ก่อน เมื่อได้กลับไปเก็บผลผลิตก็จะหาเงินมาใช้หนี้คืนให้ธนาคารต่อไป ”
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