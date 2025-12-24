เชียงราย ป.ป.ส. สนธิกำลัง รวบ 4 ผู้ต้องหา คนไทย-ชาวเมียนมา ขบวนการขน ยาเสพติด ล็อตใหญ่ ไอซ์-เคตามีน ร่วม 240 กิโลกรัม แจ้งข้อหาหนัก-ส่งดำเนินคดี
25 ธันวาคม 2568 – พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วย พ.ต.ท.นริช สอนดิษฐ ผอ.ปปส.ภาค 5 บูรณาการกำลังกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ทหาร กองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงแสน
ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดปริมาณมาก ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยผู้ต้องหา ประกอบด้วย
นายสาคร อายุ 54 ปี และ น.ส.ประภัสสร อายุ 33 ปี ชาวอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายไซ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และนายไซ เซา อายุ 21 ปี ชาวไทใหญ่ อาศัยอยู่เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา
ป.ป.ส. สนธิกำลัง รวบ4ผู้ต้องหา ไทย-เมียนมา ขบวนการขนยาเสพติด ยึดไอซ์-เคตามีน 240 กิโล
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. (ปป.2) ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะลักลอบขนยาเสพติดขึ้นชายแดนจังหวัดเชียงราย จึงเฝ้าติดตาม จนพบ รถกระบะโตโยต้า วีโก สีขาว ป้ายทะเบียนเชียงใหม่ ขับมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดน อ.แม่สาย ก่อนเข้าไปพักในบ้านหลังหนึ่ง ต.เวียงพางคำ จากนั้นเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นของประเทศเมียนมาและข้ามแดนไปท่าขี้เหล็ก
ต่อมา ช่วงบ่ายวันเดียวกัน รถคันดังกล่าวขับกลับเข้าฝั่งไทย เปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นเชียงใหม่ดังเดิม มีรถจักรยานยนต์ขับนำ และมีรถกระบะอีกคันขับตามสลับขึ้นนำ มุ่งหน้าเส้นทาง แม่สาย-เชียงแสน กระทั่งแวะเข้าบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 1 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมตรวจค้น
ผลการตรวจค้น พบผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่ภายในบ้าน และตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 120 ก้อน น้ำหนักรวมประมาณ 120 กิโลกรัม และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) จำนวน 120 กิโลกรัม ซุกซ่อนในห้องเก็บของชั้นล่างของบ้านและช่องลับท้ายกระบะรถ
เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) เพื่อการค้า ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
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