เชียงใหม่ จับได้แล้ว ตร.ภูพิงค์ฯ รวบ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังไม่พอใจ ก่อเหตุ ทำลายทรัพย์สินห้องพักโรงแรม ก่อนหลบหนี ค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาท ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
25 ธ.ค. 68 – จากกรณี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (เยอรมัน) ได้มีการจองห้องเข้าพักห้อง 509 ชั้น 5 คอนโดแห่งหนึ่ง ถ.นิมมานฯ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 18 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา
โดยจองตั้งแต่วันที่ 18-21 ธ.ค. 2568 และไม่พอใจในบริการของทางโรงแรม จึงมีปัญหากับทางโรงแรม และด้วยความโมโห จึงได้ทำลายทรัพย์สินของทางโรงแรมได้รับความเสียหายและหลบหนีออกจากที่พัก โดยไม่ชำระชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงแรม ทำให้ทางโรงแรมได้รับความเดือดร้อน และ ทางโรงแรม จึงมีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงค์ฯ
ล่าสุด พ.ต.อ.สิโณทัย ลิลิตธรรม ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ น้อยสอน รอง ผกก.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ผัดก๋า รอง ผกก.ป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พ.ต.ท.นพรัตน์ อุตเสน สว.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมชุดสืบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์
ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงเชียงใหม่ 2 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
1. MS.LINDA TERHORST ANBAR อายุ 21 ปี สัญชาติเยอรมัน ข้อหา ทำให้เสียทรัพย์ 2. MR.NIKITA GENEBERG อายุ 38 ปี สัญชาติเยอรมัน ข้อหา ทำให้เสียทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมที่ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จับได้แล้ว รวบ 2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำลายทรัพย์สินโรงแรม เสียหาย 200,000 บาท
พ.ต.อ.สิโณทัย เปิดเผยว่า พฤติการณ์การในกระทำความผิดโดยเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมาผู้ถูกจับทั้งสองได้มีการจองห้องเข้าพักห้อง 509 ชั้น 5 คอนโด ถ.นิมมานฯ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยจองตั้งแต่วันที่ 18-21 ธ.ค. 2568 และไม่พอใจในบริการของทางโรงแรม จึงมีปัญหากับทางโรงแรม
ด้วยความโมโหจึงได้ทำลายทรัพย์สินของทางโรงแรมได้รับความเสียหายและหลบหนีออกจากที่พักโดยไม่ชำระชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงแรม ทำให้ทางโรงแรมได้รับความเดือดร้อน และ ทางโรงแรมจึงมีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงค์ฯ
จนกระทั่งชุดสืบสวนได้ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองหลบหนีมาพักอยู่ ในโรงแรมแห่งหนึ่ง ต.วัดเกตุ ชุดจับกุม จึงได้นำกำลังไปแสดงหมายจับ และจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง โดยแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับให้ผู้ถูกจับ ทั้งสองทราบ และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ – https://bhubing.chiangmai.police.go.th/
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