อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ ชื่อดัง เปิดปากเล่าปมบุกบ้านกระหน่ำยิง 6 นัด เจ็บ 3 ราย ฉุดสาวขึ้นกระบะหนี อ้างฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง เผยความสัมพันธ์ 3 ปี ก่อนถูกหักอก

จากกรณี นายณรงค์เดช (ขอสงวนนามสกุล) หรือ พระเดช อายุ 53 ปี อดีตเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืน ยิง 6 นัด ทำให้น.ส.กาญจนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี รวมถึง นางจำนงค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี และ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ซึ่งเป็นแม่และลูกชายของน.ส.กาญจนาได้รับบาดเจ็บ

ก่อนจะฉุดกระชากตัวน.ส.กาญจนาขึ้นรถกระบะที่ขับมา และหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ ก่อนจะพาตัว น.ส.กาญจนาที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ต้นขาขวา 1 นัด ส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนพระเดชที่ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไป ก่อนจะถูกจับกุมได้ในที่สุดนั้น

อดีตเจ้าสำนักสงฆ์

อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ ชื่อดัง เปิดปากเล่าปมบุกบ้านกระหน่ำยิง 6 นัด เจ็บ 3 ราย ฉุดสาวขึ้นกระบะหนี อ้างฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง

ล่าสุดวันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค ได้นำตัวนายณรงค์เดช หรือ พระเดช ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งอธิบายการลงมือ ตั้งแต่ขับรถมาจอดแล้วลงไปทะเลาะกัน ก่อนจะกลับมาเอาอาวุธปืนในรถ เข้าไปก่อเหตุยิงดังกล่าว ใช้เวลาทำแผน 20 นาที จึงควบคุมตัวกลับมาสอบสวนที่ สภ.ไทรโยค

อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ เปิดปากปมบุกยิง-ฉุดสาว

หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพ นายณรงค์เดช เปิดใจอ้างว่า มูลเหตุที่ทำให้ตนตัดสินใจ ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ สืบเนื่องจากความคับแค้นใจที่ถูก น.ส.กาญจนา ซึ่งตนได้คบหาและส่งเสียเลี้ยงดูมาเป็นเวลากว่า 3 ปีหักอกและปันใจไปมีชายอื่น

อดีตเจ้าสำนักสงฆ์

นาทีถูกตำรวจรวบตัวได้

นายณรงค์เดช อ้างว่า ได้เริ่มคบหาและส่งเสียเลี้ยงดูน.ส.กาญจนามาตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน ในช่วงที่อดีตสามีของน.ส.กาญจนาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จนได้ช่วยเหลือค่าจัดงานศพ รวมถึงงานทำบุญ 100 วันให้

จากนั้นก็เริ่มคบหาและส่งเสียเลี้ยงดูน.ส.กาญจนาเรื่อยมา กระทั่งระยะหลังจับได้ว่าน.ส.กาญจนาแอบปันใจไปคบกับชายอื่น แต่ก็ไม่ยอมรับ แม้ตนยืนยันว่าพร้อมจะให้โอกาสและขอให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับชายคนดังกล่าว แต่น.ส.กาญจนาก็ไม่ยอมรับ และปฏิเสธเรื่อยมา

อดีตเจ้าสำนักสงฆ์

กระทั่งวันก่อนเกิดเหตุ ความอดทนของตนมาถึงขีดสุด จึงตัดสินใจลาสิกขาและมาลงมือก่อเหตุดังกล่าว แต่ยังยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชีวิตของน.ส.กาญจนาหรือคนในครอบครัวของเขาแต่อย่างใด

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหา นายณรงค์เดช ในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพ.ร.บ.อาวุธปืน ยิงปืนในที่สาธารณะ พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 3 ราย ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

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