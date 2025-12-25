“เบียร์ หนองปลาไหล” แก๊งค้ายาเสพติด ซิ่งเก๋งแหกด่านตรวจ หนีตำรวจกว่า 30 กิโลเมตร ก่อนรถพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า จนมุมพร้อมยาบ้า-ไอซ์เพียบ
วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.สภ.บางเลน, พ.ต.อ.ยงลิต ศุภผล ผกก.สภ.ดอนตูม, นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเลน และ สภ.ดอนตูม
ร่วมกันจับกุมตัว นายบรรเจิด หรือ เบียร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาวต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี พร้อมของกลางดังนี้
- ยาบ้า จำนวน 5 ลูก รวมจำนวนประมาณ 50,000 เม็ด
- ยาไอซ์ จำนวน 10 ถุง รวมน้ำหนักทั้งหมดจำนวน 7 กรัม ซุกซ่อนอยู่ในถุงกระดาษ สีน้ำตาล ซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบพลาสติก แบบมีซิปรูดปิดสีน้ำเงิน
- โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 เล่ม
โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณถนนสาธาธารณะเส้นทางดอนตูม-ตาก้อง ม.8 ต.หัวยพระ อ.ดอนตูม
โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า,ไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย,
เป็นผู้รับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย, ขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสี่ยว โดยไม่คำนึงถึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น”
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางเลน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เผยนาทีจับ “เบียร์ หนองปลาไหล”
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.ของวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเลน ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันเหตุอาชญากรรม ช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า ต.บางเลน อ.บางเลน
ขณะที่กำลังตั้งจุดตรวจอยู่นั้น ทางเจ้าหน้าที่พบรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโคโรน่า สีขาว ทะเบียน สุพรรณบุรี ขับเข้ามาถึงบริเวณจุดตรวจ ซึ่งมีลักษณะท่าทางมีพิรุธต้องสงสัย ลุกลี้ลุกลน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ จึงได้ส่งสัญญาณเรียกให้รถยนต์คันดังกล่าวชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อขอทำการตรวจค้น
แต่ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว กลับเร่งเครื่องขับหลบหนีด้วยความเร็วมุ่งหน้าเส้นทางบางเลน-บางปลา มุ่งหน้าเข้าเขต อ.ดอนตูม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ จึงได้ไล่ติดตามทันทีและส่งสัญญาณเรียกให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดเพื่อขอทำการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย แต่คนขับกลับขับขี่หนีด้วยความเร็วกว่า 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งขณะนั้นมีรถใช้เส้นทางสัญจรอยู่บนท้องถนนเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดรถ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้วิทยุประสานไปยัง สภ.ดอนตูม ให้ช่วยเข้าสกัดจับกุม กระทั่งมาถึงแยกเจริญทอง อ.ดอนตูม รถยนต์คันดังกล่าวได้ขับขี่หลบหนีไปทางแยกลำลูกบัว ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม
เมื่อมาถึงแยกลำลูกบัว รถยนต์คันดังกล่าว ได้พบเห็นรถยนต์สายตรวจของ สภ.ดอนตูม วางกำลังเข้าสกัดไว้ จึงได้วนรถกลับและขับขี่ย้อนกลับเข้าเขตเทศบาลสามง่าม อ.ดอนตูม อีกครั้ง โดยขับขี่ด้วยความเร็วตลอดเส้นทาง
ถึงแยกไฟแดงปั๊มน้ำมัน รถยนต์คันดังกล่าวได้ขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดง หลบหนีมุ่งหน้า ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม กระทั่งมาถึงบริเวณถนนสาธารณะเส้นทางดอนดูม-ตาก้อง ต.ห้วยพระ รถเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ดีแมคซ์ ทะเบียน นครปฐม ที่ใช้เส้นอยู่ในขณะนั้น
จนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้อง และเฉี่ยวชนรถของประชาชนได้รับความเสียหาย และได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไล่ติดตามมาพบเห็นผู้ขับขี่ พยามวิ่งหลบหนีออกจากตัวรถต้องสงสัยคันดังกล่าวที่พลิกคว่ำ เข้าไปในสวนต้นไทรของประชาชนที่บริเวณจุดดังกล่าว
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิ่งไล่ติดตามไป จนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ ทราบชื่อต่อมาคือ นายบรรเจิด เป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว รวมระยะทางในการหลบหนีประมาณ 34 กิโลเมตร
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายบรรเจิดมายังที่รถเพื่อทำการตรวจค้น พบยาบ้าจำนวน 5 ลูก รวมจำนวนประมาณ 50,000 เม็ด และยาไอช์ บรรจุอยู่ในถุงแบบกดปิดดึงเปิดขนาดถุง 3*5 ชม. น้ำหนักรวมภาชนะบรรจุ 0.7 กรัม น้ำหนักหักภาชนะบรรจุ 0.3 กรัมจำนวน 10 ถุง รวมน้ำหนักทั้งหมด จำนวน 7 กรัม
ซุกซ่อนอยู่ในถุงกระดาษ สีน้ำตาล ซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบพลาสติกแบบมีซิปรูดปิดสีน้ำเงิน ตรวจค้นพบบริเวณภายในรถยนต์คันดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
“เบียร์ หนองปลาไหล” เปิดปากสารภาพ
จากการสอบสวน นายบรรเจิด ให้การรับสารภาพว่า ยาบ้าดังกล่าวตนได้รับการว่าจ้าง จากนายสมชาย หรือ เอ็ม ทางเบอร์โทรศัพท์ ให้ตนไปรับยาบ้าและไอซ์ ที่บริเวณข้างทางแถวคลองชลประทาน เส้นทางหน้าวัดเกษม ต.บางเลน อ.บางเลน
แล้วให้ตนนำไปส่งที่ ต.ม่วงเท่า อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดยตนจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท และได้รับค่าจ้างล่วงหน้ามาแล้ว 5,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท เมื่อส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้ว