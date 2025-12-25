ปลัดจังหวัดนนท์ ยื่นใบลาออกจากราชการ ลงสมัคร สส.นนทบุรี พรรคภูมิใจไทย ลั่นเปลี่ยนเวลาราชการเป็นเวลาราษฎร
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ธ.ค.2568 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้นำพวงมาลัยเข้าพบ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำลาตำแหน่งราชการหลังจากได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเพื่อไปลงสมัครเป็น สส.นนทบุรี เขต 7 พรรคภูมิใจไทย โดยใบลาออกจะมีผลตั้งแต่เวลา 16.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2568
หลังเข้ายื่นหนังสือลาออกกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้ว นายชุ้น ณัฐเดช ได้เดินทางไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ประกอบไปด้วยศาลหลักเมืองนนทบุรี ศาลพระภูมิ และอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเต็มตัว โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสมาคมชาวใต้จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ต่างๆมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
อดีตปลัดจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สาเหตุที่ลาออกราชการเพื่อไปสมัครเป็น สส.พรรคภูมิใจไทย เนื่องจากชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งตนมีประสบการณ์ในการที่จะทำงานด้านนี้โดยตรงอยู่แล้ว ประกอบกับคิดว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพข้าราชการที่เหลือเพียงอีกปีเดียว ถ้ามีโอกาสได้ไปเป็นผู้แทนก็น่าจะนำแนวทางการขับเคลื่อนของนโยบายของต่างจังหวัดมาดูแลประชาชนในพื้นที่ของจ.นนทบุรี
” ที่สำคัญที่สุดก็คือพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร ที่มีปัญหากันในเรื่องของกฎหมาย ซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็นำแนวทางนโยบายในการแก้ไขกฎหมายของ พรบ.ปกครองท้องที่ เพื่อให้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลนคร ถือว่าหัวหน้าพรรคมีความเข้าใจในภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ”
นายชุ้น ณัฐเดช กล่าวอีกว่า ที่จะไปลงสมัครสส.นนทบุรี เขต 7 เพราะว่าตนเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่บางบัวทอง แล้วก็มีกิจกรรมเด่นๆ หลายเรื่องที่เคยได้ทำตั้งแต่สมัยเป็นนายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสานฝันปันสุข เพื่อนำส่วนราชการลงไปดูแลพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนในแต่ละครัวเรือน และนำปัญหามาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่แก้ไข แล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออำเภอบางบัวทองเป็นอำเภอที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แนวทางและนโยบายของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายด้านยาเสพติด นโยบายคนละครึ่งพลัส เป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้
อดีตปลัดจังหวัดนนทบุรี กล่าวทิ้งท้ายว่า จากเมื่อก่อนที่ตนเคยรับราชการก็ลงพื้นที่เพื่อไปดูปัญหาของประชาชน แต่ถ้าตนไปเป็นผู้แทน ตนก็จะไปอยู่กับประชาชน และนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่บริการของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง ตรงตามช่องทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงเวลาที่ตนจะเปลี่ยนเวลาราชการไปเป็นเวลาของราษฎรแทนแล้ว
ทั้งนี้นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรีคนล่าสุด เคยได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางบัวทอง และต่อมายังได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ)สมัยเป็นนายอำเภอบางใหญ่