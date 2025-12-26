กระแสตอบรับรถไฟฟ้า Mazda6e สุดคึกคัก เดินสายโรดโชว์ 8 จังหวัด เก็บยอดจองเพิ่มอีกกว่า 1,000 คัน รวมทะลุ 4,000 คัน พร้อมเตรียมพบกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนม.ค. 2569
นายภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กิจกรรม Mazda6e Electric Showcase จัดงานไปแล้ว 8 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธ์, อุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช โดยภายในงานฯ นอกจากลูกค้าจะได้รับประสบการณ์พิเศษในการสัมผัสยนตรกรรม The All-Electric Mazda6e กันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้รับฟังบรรยายข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมกิจกรรม Product Walk-Through จากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมและทีมงานที่กำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าโดยตรงจาก มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย ได้แนะนำวิธีการใช้งานพร้อมให้รายละเอียดอย่างครบถ้วน ถือเป็นประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มาสด้ามุ่งมั่นใส่ใจดูแลเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ตามปรัชญา Joy Drives Lives โดยการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้าทุกคน
วันนี้ มาสด้าขยายโอกาสเพื่อเปิดให้ลูกค้าผู้สนใจจองรับสิทธิพิเศษภายใต้ ‘Mazda6e Premiere Package’* ประกอบด้วย ส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท* แพ็กเกจบำรุงรักษารถ Electric Mazda Care นาน 10 ปี* ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Mazda6e Premiere Experience ทั้งการทดลองขับ “Premiere Test Drive”, การเข้าร่วมงาน “Premiere Celebration Event” และสิทธิ์รับรถล็อตแรก “Premiere Delivery” รวมมูลค่ารวมสูงสุดถึง 70,000 บาท* ผู้ที่สนใจชม The All-Electric Mazda6e และต้องการจองรับแพ็คเกจพิเศษนี้ หากไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานที่โชว์รูม สามารถรับชมรถแบบ 360 องศา ผ่าน Mazda Virtual Showroom พร้อมจองสิทธิ์ Mazda6e Premiere Package ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน
The All-Electric Mazda6e คือรถไฟฟ้า BEV 100% รุ่นแรกจากมาสด้าในประเทศไทย ที่เปี่ยมไปด้วยดีเอ็นเอของมาสด้าในทุกมิติ คงไว้ด้วยเอกลักษณ์ด้านสมรรถนะความสนุกสนานในการขับขี่สไตล์มาสด้า พัฒนาโดยยึดหลักมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มอบความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ขับขี่กับรถ ตามแนวคิด จินบะ-อิตไต มีการกระจายน้ำหนักแบบ 50:50 ให้ความสมดุลและมั่นคงในการขับขี่
ผสานความงดงามตามศิลปะแบบญี่ปุ่น Kodo Design – Soul of Motion ความสง่างามของการออกแบบรถไฟฟ้ายุคใหม่ โดดเด่นด้วย Flying Signature กระจังหน้าแบบ Electric เอกลักษณ์เฉพาะมาสด้า พร้อมฟังก์ชั่นแสดงสถานะการชาร์จไฟ สปอยเลอร์หลังปรับอัตโนมัติตามความเร็วรถ นุ่มนวล ตอบสนองฉับไว ราบรื่น และเป็นธรรมชาติ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 77.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ขับขี่ได้ระยะทางไกลกว่า 654 กม. พร้อม DC Fast Charging ชาร์จไฟจาก 30%-80% เร็วสูงสุดใน 15 นาที