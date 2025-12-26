ไรเดอร์ รถชนสาหัส ผู้ช่วยพยาบาลเห็นมีอุบัติเหตุ วิ่งลงแท็กซี่มาช่วยปฐมพยาบาล ด้านกู้ภัยรับออเดอร์จากไรเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าแทน

สมุทรปราการ – เวลา 16.25 น. ศูนย์วิทยุกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับแจ้งจากสายด่วน 1669 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน 2 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดบนถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า บริเวณเชิงสะพานทางขึ้นข้ามจุดกลับรถ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมรถพยาบาลเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางขวา พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย รายแรกเป็นไรเดอร์ มีบาดแผลแตกที่ศีรษะ เลือดออกมาก อาการค่อนข้างหนัก เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ อย่างเร่งด่วน

อีกรายทราบชื่อ นายสิทธิชัย มีบาดแผลถลอกและอาการปวดเจ็บตามร่างกาย ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ 2 คันล้มอยู่กลางถนน ได้รับความเสียหาย

นายสิทธิชัย ผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ตนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ หลังเลิกงานขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก ใช้ช่องทางขวา ขณะเกิดเหตุไรเดอร์คู่กรณีซึ่งขับอยู่ช่องทางกลาง ได้เปลี่ยนช่องทางกะทันหันเข้ามาทางขวา ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนจนล้มลงได้รับบาดเจ็บ

ขณะเดียวกัน ผู้เห็นเหตุการณ์ต่างชื่นชมผู้ช่วยพยาบาลรายหนึ่ง ซึ่งผ่านมาพบเหตุ ไม่รอช้าได้สั่งให้แท็กซี่หยุดรถทั้งที่กำลังไปเยี่ยมพี่สาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาล ก่อนลงมาช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทันที และประสานรถพยาบาลเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

ด้านอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังได้แสดงน้ำใจ ทำหน้าที่แทนไรเดอร์ผู้บาดเจ็บ โดยรับออเดอร์อาหารไปจัดส่งให้กับลูกค้าถึงมือเรียบร้อย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
7

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
8

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย
9

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
10

พ่อเลิกงาน จุดไฟปิ้งปลายังไม่ทันสุก ลูกทาสยา ใช้มีดฟันพ่อ โชคดีหลบทัน แย่งมีดมาฟันกลับจนลูกสิ้นใจ