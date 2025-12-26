ไรเดอร์ รถชนสาหัส ผู้ช่วยพยาบาลเห็นมีอุบัติเหตุ วิ่งลงแท็กซี่มาช่วยปฐมพยาบาล ด้านกู้ภัยรับออเดอร์จากไรเดอร์ไปส่งให้ลูกค้าแทน
สมุทรปราการ – เวลา 16.25 น. ศูนย์วิทยุกู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับแจ้งจากสายด่วน 1669 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน 2 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดบนถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า บริเวณเชิงสะพานทางขึ้นข้ามจุดกลับรถ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมรถพยาบาลเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุบริเวณช่องทางขวา พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย รายแรกเป็นไรเดอร์ มีบาดแผลแตกที่ศีรษะ เลือดออกมาก อาการค่อนข้างหนัก เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ อย่างเร่งด่วน
อีกรายทราบชื่อ นายสิทธิชัย มีบาดแผลถลอกและอาการปวดเจ็บตามร่างกาย ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ 2 คันล้มอยู่กลางถนน ได้รับความเสียหาย
นายสิทธิชัย ผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ตนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ หลังเลิกงานขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก ใช้ช่องทางขวา ขณะเกิดเหตุไรเดอร์คู่กรณีซึ่งขับอยู่ช่องทางกลาง ได้เปลี่ยนช่องทางกะทันหันเข้ามาทางขวา ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนจนล้มลงได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน ผู้เห็นเหตุการณ์ต่างชื่นชมผู้ช่วยพยาบาลรายหนึ่ง ซึ่งผ่านมาพบเหตุ ไม่รอช้าได้สั่งให้แท็กซี่หยุดรถทั้งที่กำลังไปเยี่ยมพี่สาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาล ก่อนลงมาช่วยปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บทันที และประสานรถพยาบาลเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ด้านอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังได้แสดงน้ำใจ ทำหน้าที่แทนไรเดอร์ผู้บาดเจ็บ โดยรับออเดอร์อาหารไปจัดส่งให้กับลูกค้าถึงมือเรียบร้อย