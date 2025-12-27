สงขลา ระทึกกลางทะเล กู้ภัยรุดช่วยด่วน 3 เยาวชน นั่งแพโฟมดัดแปลงแทนเรือ พายออกตกปลา ถูกคลื่นลมแรงซัดลอยห่างฝั่งไกล 400 เมตร ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่มีอาการตื่นตระหนก

27 ธันวาคม 2568 – ศูนย์กู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจ เมืองสงขลา รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือด่วน มีเด็ก 3 คน ติดอยู่บนแผ่นโฟมลอยคว้างอยู่กลางทะเล บริเวณใกล้กับตลาดสุขใจ ท่าสะอ้าน ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงรีบนำเรือกู้ภัยออกตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทันที

ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งบริเวณตลาดสุขใจ ไกลไปประมาณ 400 เมตร เจ้าหน้าที่ พบเยาวชนชาย 3 คน ชายอายุ 17 ปี 1 คน อายุ 15 ปี 2 คน ทั้งหมดกำลังนั่งอยู่บนแผ่นโฟมขนาดใหญ่ ท่ามกลางกระแสคลื่นและลม เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำเรือเข้าเทียบและช่วยเหลือเด็กทั้ง 3 คนขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัย ก่อนจะพากลับเข้าสู่ฝั่ง ซึ่งทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนก แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

จากการสอบถามเบื้องต้น เยาวชนกลุ่มดังกล่าวเล่าว่า ได้นำแผ่นโฟมมาดัดแปลงใช้แทนเรือ เพื่อพายออกไปนั่งตกปลาในทะเล แต่ระหว่างนั้นเกิดมีลมแรงและกระแสคลื่นซัด ทำให้แพโฟมลอยห่างออกจากฝั่งไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถพายกลับเข้าหาฝั่งได้เอง ก่อนจะมีผู้พบเห็นและแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที

อ่านข้อมูลเพิ่ม: จังหวัดสงขลา – https://www.songkhla.go.th/event.php

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