นายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล บุกสุพรรณ เปิดป้ายที่ทำการสาขาพรรคภูมิใจไทย เตรียมปักธงสส. 5 เขต อ้อนไม่ทำให้พี่น้องชาวสุพรรณเสียหน้าแน่นอน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาที่จ.สุพรรณบุรี โดยได้ไหว้อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 บริเวณอนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. ทั้ง 5 เขตของจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ เขต 1 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เขต 2 นายนพดล มาตรศรี เขต 3 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม เขต 4 และนายประภัตร โพธสุธน เขต5 นายอุดม โปร่งฟ้า นายกอบจ.สุพรรณ ร่วมต้อนรับ จากนั้ เดินทางไปยังที่ทำการพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการพรรคภูมิใจไทย สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประชาชนชาวสุพรรณ สวมเสื้อสีน้ำเงิน มารอต้อนรับเนืองแน่นกว่า 3,000 คน

นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวต้อนรับ นายอนุทิน ก่อนนายอนุทินได้กล่าวทักทายกับพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณ ว่า วันนี้มาเยือมถิ่นสุพรรณ กลัวคนสุพรรณไม่รัก ได้ห้อยพระเครื่องเมืองสุพรรณ พระผงสุพรรณ ติดคอมาด้วย พร้อมอ้อนชาวสุพรรณให้ช่วยเลือก ทั้งเบอร์ ทั้งพรรค และระหว่างนี้ ผมก็จะมาหาพี่น้องชาวสุพรรณอีก ในแต่ละเขต ผมชวนสส.จ.สุพรรณบุรีมาร่วมงานกันในพรรคภูมิใจไทย ผมไม่ทำให้พี่น้องชาวสุพรรณเสียหน้าแน่นอน โดยให้ วราวุธ ศิลปอาชา ให้ปาตี้ลิส อันดับ 3 ของพรรคภูมิใจไทย เลย

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