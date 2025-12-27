ครอบครัว พลทหารนรินทร์ เงาไพร ภูมิใจแม้ลูกจะพิการขาขาด เหยียบทุ่นระเบิดทหารเขมรขณะเข้าเคลียร์พื้นที่สัตตะโสม ลูกชายคนเดียวของครอบครัวยากจนสมัครทหารรับใช้ชาติตั้งแต่อายุ 18 แบ่งเบาภาระครอบครัว

​วันที่ 27 ธ.ค.2568 จากเหตุการณ์ พลทหารนรินทร์ เงาไพร เหยียบทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชา ขณะได้ปฏิบัติการทางทหารเข้ากวาดล้างคูติดต่อภายในฐานของฝ่ายกัมพูชา บริเวณทิศตะวันตกเขาสัตตะโสม ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์

โดยที่บ้านพัก หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนบ้านพากันเข้าใหเกำลังใจครอบครัวพลทหารนรินทร์ ซึ่งแม่ กำลังโทรศัพท์เพื่อติดตามข่าวของลูกชายอยู่ด้วยความเป็นห่วง

ขณะที่นางมะลิ อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นญาติ บอกว่า ครอบครัวของพลทหารนรินทร์ มีด้วยกัน 3 คน คือ พ่อ แม่ ลูก ทำให้ พลทหารนรินทร์ เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนี้ และได้สมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์ ตั้งแต่อายุ 18 ปีเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน พ่อ แม่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป

” แต่ครอบครัวรู้สึกภูมิใจกับพลทหารนรินทร์ มากที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองในครั้งนี้ การที่หลานได้เสียขาไปเป็นเรื่องที่เสียใจแต่ก็ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติดีที่สุดแล้ว ”

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