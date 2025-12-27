ทภ.2 เผย ก่อนหยุดยิง ‘กำลังพล’ ถูกยิงบาดเจ็บ 2 นาย เหยียบทุ่นระเบิด 1 นาย พื้นที่ ทิศตะวันตก ‘เขาสัตตะโสม’ ขณะกวาดล้างคูติดต่อภายในฐานฝ่ายกัมพูชา
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดและถูกยิงในพื้นที่สัตตะโสม เมื่อเวลา 11.46 พัน.ร.12 ได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเข้ากวาดล้างคูติดต่อภายในฐานของฝ่ายกัมพูชา ที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเขาสัตตะโสม
โดยระหว่างการกวาดล้าง พลทหาร นรินทร์ เงาไพร ได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย
นอกจากนั้นมีกำลังพลถูกยิง จำนวน 2 นาย ได้แก่ จ.ส.อ.สิระศิก จิตบุญ ถูกยิงที่ฝ่ามือข้างซ้ายกับแขนข้างขวา และ ส.อ.สุขสันต์ โนนโพธิ์ ถูกยิงที่ต้นแขนด้านหลังข้างขวา
ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ปฐมพยาบาล และนำส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง สำหรับการปฏิบัติต่อที่หมาย อยู่ในขั้นตอนของการเสริมความมั่นคง และจัดระเบียบใหม่ เพื่อการสถาปนาเป็นแนวการวางกำลังของฝ่ายเราต่อไป