ครอบครัว พลฯทิวตะวัน พลเยี่ยม เตรียมสถานที่รับร่างทหารกล้า กลับบ้านด้วยน้ำตา พี่สาว เผยภาพสุดท้ายน้องส่งให้ก่อนพลีชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน แม่หวังลูกสาวรับช่วงต่อเป็นทหารรับใช้ชาติ
วันที่ 27 ธ.ค.2568 จากเหตุการณ์ทหารไทยปะทะกับทหารกัมพูชาอย่างดุเดือด โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจาน พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม สังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิต ก่อนมีการลงนามหยุดยิง 72 ชั่วโมงกันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
โดยวันนี้ที่ วัดหนองแมงดาราษฎ์บำรุง บ้านหนองแมงดา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ครอบครัวพลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม ทั้ง พ่อ แม่ พี่สาว และญาติๆ พากันมาเตรียมงานรอรับร่างพลทหารทิวตะวัน ด้วยความโศกเศร้าโอบกอดกันร่ำไห้
น.ส.สุภาพร พลเยี่ยม อายุ 24 ปี พี่สาวบอกว่า วันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมาก่อนน้องชายจะออกไปแนวหน้าได้ส่งรูปมาให้ดูว่าเตรียมที่จะออกไปแล้ว เพราะปกติแล้วจะพูดคุยกันน้องตลอด น้องบอกว่าไม่ต้องเอารูปให้แม่ดูนะเพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วง นั่นเป็นรูปสุดท้ายที่น้องชายส่งมา เพราะจากนั้นช่วงเย็นวันที่ 26 ธ.ค.มีโทรศัพท์มาหาแม่แจ้งว่าน้องเสียแล้ว ตอนนั้นก็คิดว่ามันมีอะไรแปลก เพราะคืนวันที 25 นั้นมีหมามาห่อนที่หน้าบ้าน แต่ก็ไม่ได้เอ๊ะใจอะไรว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ขณะที่แม่โสมไสว ดวงมณี แม่พลทหารกล้า เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า รู้สึกแปลกใจก่อนเกิดเหตุแล้ว เพราะน้องทิวโทรมาบอกว่ารักแม่ 2 วันติดก่อน ก่อนวันที่ไปน้องทิวจะเงียบหายไป ปกติจะโทรหาตอนเย็นจนกระทั่งมีสายโทรมาบอกว่าน้องเสียแล้ว แม้รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ แต่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ปกป้องประเทศ เพราะน้องบอกกับแม่ว่า หลังจากที่จบเรื่องแล้วน้องจะไปสมัครสอบนายสิบเพื่อที่จะได้เปลี่ยนทหารอย่างเต็มตัว
” แต่ไม่ทันได้ทำตามความฝัน ต้องมาจากไปเสียก่อนตอนนี้หากเป็นไปได้ อยากให้พี่สาวน้องทิว ได้สานต่อเจตนารมณ์ของน้องที่ค้างไว้ ด้วยการเป็นข้าราชการทหาร เพราะพี่น้องสองคนนี้รักกันมาก มีอะไรก็จะคุยกันตลอด ส่วนเรื่องการเจรจาหยุดยิงนั้น ไม่เชื่อว่าเขมรจะหยุดยิง ครั้งก่อนก็ว่าจะหยุดยิงแต่ก็มาลอบกัดยิงอีกเหมือนเดิม ทำให้ทหารต้องเสียชีวิตไปกี่รายแล้ว อยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็ว ไม่อยากให้มีใคร หรือครอบครัวไหนต้องมาสูญเสียแบบครอบครัวของเราอีก ”