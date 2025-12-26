เปิดชื่อ 3 ทหารกล้า พลีชีพสมรภูมิบ้านหนองจาน หลังกัมพูชาระดมยิง BM-21 เป็น “จ.ส.อ.” วัย 36 ปี พลทหารวัย 19 และ 22 ปี รวมกำลังพลเสียชีวิตแล้ว 26 ราย

วันที่ 26 ธ.ค. 2568 กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันมีกำลังพลเสียชีวิตในวันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.00 น พื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวน 3 นาย หลังจากกัมพูชาใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ระดมยิงเข้ามาฝั่งไทย รวมกำลังพลเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา รอบ 2 ทั้งหมด 26 นาย

สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิตทั้ง 3 นาย ได้แก่
1.จ.ส.อ.พงศกร นาคทองดี อายุ 36 ปี
2.พลทหารปฏิพัทธิ์ ศรประดิษฐ์ อายุ 19 ปี
3.พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม อายุ 22 ปี

สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 พัน 2) จังหวัดปราจีนบุรี

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