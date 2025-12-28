ศรชล.ภาค1 คุมเข้ม อ่าวไทย ลุยตรวจ เรือลากจูง-เรือพ่วง-เรือพาณิชย์ สกัดลำเลียงพลังงาน-ยุทธภัณฑ์ ไปกัมพูชา

ศรชล.ภาค1 คุมเข้ม อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ลุยตรวจ เรือลากจูง-เรือพ่วง-เรือพาณิชย์ กว่า 30 ลำ สกัดลำเลียงพลังงาน-ยุทธภัณฑ์ ไปกัมพูชา
28 ธ.ค. 2568 – ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ได้มอบหมายให้ ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ปฎิบัติการตามมติของทางสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการกำกับดูแลน่านน้ำอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า พลังงาน และยุทธภัณฑ์ ไปยัง ประเทศกัมพูชา ทาง ศรชล.จ.ตราด จึ้งได้เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจตราซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในทะเลอ่าวไทย
โดยบูรณาการร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน สถานีตำรวจน้ำแหลมงอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ด่านศุลกากรจังหวัดตราด และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด ช่วงระหว่างวันที่ 24–28 ธ.ค. 68 ได้เข้าตรวจสอบกลุ่มเรือยนต์ลากจูง พร้อมเรือพ่วงสินค้า ที่เดินทางออกจากท่าเรือแหลมฉบัง และจอดทิ้งสมอบริเวณพื้นที่เกาะช้างใต้ จังหวัดตราด
ศรชล.ภาค1 คุมเข้ม อ่าวไทย สกัดลำเลียงพลังงาน-ยุทธภัณฑ์ ไปกัมพูชา
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเรือดังกล่าวเป็นเรือลากจูงและเรือพ่วงรับสินค้าจากกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 28 ลำ แยกเป็นเรือลากจูง 5 ลำ และเรือพ่วงสินค้า 23 ลำ โดยทั้งหมดจอดพักรอในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ต่อมา เมื่อวันที่ 27-28 ธ.ค.68 ศรชล.จ.ตราด ได้เข้าตรวจสอบเพิ่มเติม เรือลากจูงและเรือพ่วงขนสินค้าอีก 5 ลำ ซึ่งเดินทางมาจากอำเภอศรีราชา โดยระหว่างเดินเรือมาถึงบริเวณใกล้เกาะกูด ลูกเรือได้รับทราบสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา จึงตัดสินใจจอดเรือทิ้งสมอเพื่อความปลอดภัย
โดยมีการเริ่มจอด บริเวณอ่าวบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 68 เป็นต้นมา และยังไม่มีความประสงค์ จะเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา ในห้วงเวลานี้ จะรอจนกว่าการสู้รบจะสงบหรือนำเรือกลับ ทั้งนี้ได้ชี้แจงปัญหาและสถานการณ์ของความขัดแย้งแนวชายแดน และพื้นที่เสี่ยงอันตราย ให้มีความระมัดระวัง เพราะอาจที่จะหลงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงได้
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