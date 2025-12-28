เยี่ยมบ้าน “พลฯนรินทร์” ทหารกล้าที่เสียขาที่10 นายอำเภอพิมายมอบของช่วยเหลือ ให้กำลังใจครอบครัว หลังพบบ้านฐานะยากจนมาก

จากกรณี พลทหารนรินทร์ เงาไพร ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาข้างขวาขาด จากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 เหตุเกิดในพื้นที่เขาสัตตะโสม จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางหน่วยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำกำลังพลผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนั้น

วันที่ 28 ธ.ค.2568 นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้กับครอบครัวของ พลทหาร นรินทร์ เงาไพร อายุ 25 ปี สังกัดร.3 พัน.2 กองพันย่าโม ซึ่งพลทหารนรินทร์ เงาไพร บ้านเกิดอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยครอบครัวของ พลฯนรินทร์ มีฐานะยากจน พ่อ แม่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งครอบครัวรู้สึกภูมิใจกับพลฯนรินทร์มาก ที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง จนตัวเองได้รับบาดเจ็บขาขาด

หลังจากนี้ทางส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา จะได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของ พลฯนรินทร์ต่อไป

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