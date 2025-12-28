กรมการแพทย์แผนไทย แนะกิน ‘สะเดาน้ำปลาหวาน’ ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สมุนไพรรสขม ช่วยระบายความร้อนภายในร่างกาย นอนหลับได้ง่ายขึ้น พักผ่อนได้เพียงพอ
28 ธันวาคม 2568 – นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้การจราจรติดขัด ต้องนั่งอยู่บนรถเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เมารถ รวมถึงปัญหาระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือท้องเสีย
นอกจากนี้ หากผู้ขับขี่พักผ่อนไม่เพียงพอ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยแบ่งการดูแลออกเป็น 3 ช่วงการเดินทาง ได้แก่ ก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่มักเกิดขึ้นจากการนั่งรถเป็นเวลานาน
กรมการแพทย์แผนไทย แนะสมุนไพรรสขม ช่วยระบายความร้อนภายในร่างกาย นอนหลับได้ง่ายขึ้น
นายวรโชติ กล่าวว่า สำหรับช่วงก่อนการเดินทาง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีสมุนไพรรสขม เช่น แกงจืดมะระ สะเดาน้ำปลาหวาน แกงขี้เหล็ก ซึ่งช่วยระบายความร้อนภายในร่างกาย ทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ สามารถดื่มยาหอมเทพจิตรชงก่อนนอน เพื่อช่วยให้นอนหลับสนิทและร่างกายสดชื่นพร้อม ช่วงระหว่างการเดินทาง แนะนำให้พกยาสมุนไพรติดตัว ได้แก่ ยาขิง สำหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้จากการเมารถ ยาดมสมุนไพร เพื่อลดอาการวิงเวียนศีรษะ ยาเหลืองปิดสมุทร สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ และ ยาหอมเทพจิตร หรือ ยาหอม แก้ลมวิงเวียน ช่วยบรรเทาอาการหน้ามืด ตาลาย เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
นายวรโชติ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ออกกำลังกายระหว่างการเดินทางด้วยท่าฤๅษีดัดตน 2 ท่า ได้แก่ “ท่าแก้เกียจ” ช่วยบริหารแขนและลำตัว และ “ท่าชูหัตถ์วาดหลัง” ช่วยบริหารไหล่ คอ อก และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ซึ่งสามารถช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้
โดยสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติได้จากช่องยูทูบของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ ควรดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำสมุนไพร รสเปรี้ยว เช่น น้ำมะนาว หรือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อช่วยแก้กระหายและเพิ่มความสดชื่นระหว่างเดินทาง
นายวรโชติ กล่าวว่า ในส่วนช่วงหลังการเดินทาง หากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แนะนำให้ใช้ ยาหม่องไพล หรือ ครีมไพล ถูนวด บรรเทาอาการ รวมถึงการประคบสมุนไพร และอาบน้ำอุ่น เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และฟื้นฟูร่างกายหลังการเดินทาง
นายวรโชติ กล่าวว่า ยาสมุนไพรที่แนะนำทั้งหมดเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ และสามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 0 2149 5678
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