กรมแพทย์แผนไทย ดันหลักสูตร ‘นวดไทยโพธิ์-ล้านนา 450 ชั่วโมง’ ชูเสน่ห์ความอ่อนช้อย หลอมรวมศาสตร์นวดไทยสองสายธารเข้าด้วยกัน เดินหน้ายกระดับภูมิปัญญาไทยสู่สากล
27 ธันวาคม 2568 – ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้ายกระดับภูมิปัญญาไทยสู่สากล ด้วยการเปิดตัวหลักสูตร “นวดไทยโพธิ์-ล้านนา 450 ชั่วโมง” (Pho–Lanna NUAD THAI)
ซึ่งเป็นการหลอมรวมศาสตร์การนวดไทยสองสายธารเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 1.มาตรฐานการนวดไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) ต้นตำรับนวดไทยที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก UNESCO เน้นเส้นประธานสิบและฤาษีดัดตน 2.ภูมิปัญญาล้านนา ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีเทคนิคเฉพาะตัว เช่น การตอกเส้น การจู้ การเช็ดแหก และการหมักโคลน
“ผลลัพธ์ที่ได้คืออัตลักษณ์ใหม่ที่หาจากไหนไม่ได้ คือการนวดที่มีน้ำหนักหนักแน่นแต่ลีลาอ่อนช้อย จังหวะเนิบช้า ลุ่มลึก มุ่งปรับสมดุลธาตุและฟื้นฟูร่างกายจิตใจอย่างแท้จริง” ดร.นพ.พงศธร กล่าว
กรมแพทย์แผนไทย หลอมรวมศาสตร์นวดไทยสองสายธารเข้าด้วยกัน ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่สากล
ดร.นพ.พงศธร กล่าวว่า นอกเหนือจากเทคนิคการนวด หลักสูตรนี้ยังให้ความสำคัญกับการบำบัดแบบองค์รวมผ่าน 5 สัมผัส แห่งล้านนา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับ ได้แก่ รูป สถาปัตยกรรมเรือนกาแลและเครื่องแต่งกายพื้นเมือง , รส เครื่องดื่มสมุนไพรพื้นบ้าน , กลิ่น สุคนธบำบัดจากสมุนไพรท้องถิ่น (ไพลเหนือ, ว่านสาวหลง, มะแขว่น, ตะไคร้) , เสียง ดนตรีบำบัดจาก สะล้อ ซึง และพิณเปี๊ยะ สัมผัส เทคนิคการนวดที่ประณีตและลุ่มลึก เป็นต้น
ดร.นพ.พงศธร กล่าวว่า หลักสูตรนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน โครงการยกระดับ น้ำพุร้อนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ World Class โดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ “โพธิ์-ล้านนา” พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากทรัพยากรท้องถิ่น และ สร้างมาตรฐานบุคลากรบริการนวดไทยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างงานและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน
สำหรับหลักสูตร “นวดไทยโพธิ์-ล้านนา 450 ชั่วโมง”แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี 133 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 317 ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ อาทิ หมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทย เทคนิคเฉพาะทางโพธิ์-ล้านนา และ วารีบำบัด(น้ำพุร้อน) การบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพ และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรนวดไทยโพธิ์-ล้านนา จะเป็นก้าวสำคัญในการสืบสานและ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ พร้อมผลักดันให้ประเทศ
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กรมแพทย์แผนไทย – https://www.dtam.moph.go.th/
อ่านข่าวเพิ่ม: