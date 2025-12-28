ชาวบ้านชายแดน ชี้ ข้อตกหยุดยิง ยิ่งทำให้กัมพูชามีเวลาเตรียมเสบียง อาวุธ มั่นใจเดี๋ยวมีรบกันต่อ ไม่เคยคิดเชื่อใจฝั่งกัมพูชาสักนิด

ศรีสะเกษ – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังมีการเจรจาและลงนามข้อตกลงหยุดยิงตลอดแนวชายแดนเป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. เริ่มทยอยขนของกลับบ้าน แม้หลายคนยังคงมีความกังวลอยู่ก็ตาม

นางพรรณนา อายุ 49 ปี เปิดเผยว่า ยอมรับว่ายังคงมีความกลัวและไม่สบายใจ จึงตัดสินใจให้ผู้สูงอายุในครอบครัวยังพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ ส่วนตนจะขอกลับมาตรวจดูบ้านก่อน หากมีเสียงปืนหรือเหตุการณ์ผิดปกติจะรีบอพยพอีกครั้ง ส่วนตัวมองว่าการลงนามหยุดยิงครั้งนี้ไทยอาจเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อใจฝ่ายกัมพูชาได้เต็มที่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

นายหงวนอายุ 54 ปี กล่าวว่า ยังเชื่อว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ 80 ที่สถานการณ์จะกลับมาปะทะกันอีก แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถออกไปทำงานได้ จึงจำเป็นต้องกลับไปดูบ้านและเริ่มใช้ชีวิตตามปกติก่อน แม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงก็ตาม แม้ส่วนตัวอยากให้รอครบ 72 ชั่วโมงก่อนจึงค่อยกลับ แต่พอเห็นคนจำนวนมากเริ่มทยอยกลับบ้านแล้ว จึงตัดสินใจกลับด้วย

ในมุมตนตั้งข้อสังเกต ว่าการหยุดยิงครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ฝ่ายกัมพูชากลับไปเตรียมเสบียง อาวุธ ตั้งหลักใหม่ เพราะในอดีตแม้ผู้นำทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงร่วมกันแล้ว แต่ยังมีการยิงปืนเข้ามาในฝั่งไทย ทำให้ตนและคนพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่ ยังไม่เชื่อในการหยุดยิงครั้งนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย