ชาวบ้านชายแดน ชี้ ข้อตกหยุดยิง ยิ่งทำให้กัมพูชามีเวลาเตรียมเสบียง อาวุธ มั่นใจเดี๋ยวมีรบกันต่อ ไม่เคยคิดเชื่อใจฝั่งกัมพูชาสักนิด
ศรีสะเกษ – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังมีการเจรจาและลงนามข้อตกลงหยุดยิงตลอดแนวชายแดนเป็นเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. เริ่มทยอยขนของกลับบ้าน แม้หลายคนยังคงมีความกังวลอยู่ก็ตาม
นางพรรณนา อายุ 49 ปี เปิดเผยว่า ยอมรับว่ายังคงมีความกลัวและไม่สบายใจ จึงตัดสินใจให้ผู้สูงอายุในครอบครัวยังพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ ส่วนตนจะขอกลับมาตรวจดูบ้านก่อน หากมีเสียงปืนหรือเหตุการณ์ผิดปกติจะรีบอพยพอีกครั้ง ส่วนตัวมองว่าการลงนามหยุดยิงครั้งนี้ไทยอาจเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อใจฝ่ายกัมพูชาได้เต็มที่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
นายหงวนอายุ 54 ปี กล่าวว่า ยังเชื่อว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ 80 ที่สถานการณ์จะกลับมาปะทะกันอีก แต่เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถออกไปทำงานได้ จึงจำเป็นต้องกลับไปดูบ้านและเริ่มใช้ชีวิตตามปกติก่อน แม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงก็ตาม แม้ส่วนตัวอยากให้รอครบ 72 ชั่วโมงก่อนจึงค่อยกลับ แต่พอเห็นคนจำนวนมากเริ่มทยอยกลับบ้านแล้ว จึงตัดสินใจกลับด้วย
ในมุมตนตั้งข้อสังเกต ว่าการหยุดยิงครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ฝ่ายกัมพูชากลับไปเตรียมเสบียง อาวุธ ตั้งหลักใหม่ เพราะในอดีตแม้ผู้นำทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงร่วมกันแล้ว แต่ยังมีการยิงปืนเข้ามาในฝั่งไทย ทำให้ตนและคนพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่ ยังไม่เชื่อในการหยุดยิงครั้งนี้