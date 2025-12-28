สุรินทร์ ชุด EOD เร่งตรวจสอบกระสุนปืนใหญ่ กัมพูชา ตกค้าง-ไม่ระเบิด หมู่บ้านสีแดง ใกล้ปราสาทตาควาย เพื่อความปลอดภัย ก่อนให้ ประชาชน อพยพกลับเข้าบ้าน

28 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ EOD เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ สภ.พนมดงรักและฝ่ายปกครองอำเภอพนมดงรัก ได้ร่วมลงตรวจสอบหลุมระเบิดในพื้นที่ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก

โดยเริ่มจากพื้นทีหมู่บ้านสีแดง โซนปราสาทตาควาย ก่อน เพื่อสำรวจตรวจสอบและเก็บหลักฐานหลุมระเบิดลูกปืนใหญ่ และ จรวด BM-21 ฝั่งกัมพูชา ที่ยิงเข้ามาตกในพื้นที่พลเรือนใกล้แหล่งชุมชน เพื่อให้พื้นที่ปลอดภัย ก่อนที่จะให้ชาวบ้านในพื้นสีแดงอพยพกลับเข้าบ้าน พร้อมเก็บชิ้นส่วนและสะเก็ดระเบิดไว้เป็นหลักฐาน

ชุด EOD เร่งตรวจสอบกระสุนปืนใหญ่ไม่ระเบิด เพื่อความปลอดภัย ก่อน ประชาชน อพยพกลับบ้าน

ร.ต.อ. วัชรินทร์ จันทน์หอม หัวหน้าชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ EOD เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.ภ.จว.สุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบวัตถุระเบิด เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ ก่อนที่ชาวบ้านจะอพยพกลับเข้ามาอยู่ โดยจะตรวจสอบบริเวณรอบพื้นที่แหล่งชุมชนก่อน จากนั้นจึงจะเข้าไปสำรวจตามพื้นที่ไร่นาของชาวบ้านต่อไป การตรวจสอบในวันนี้ประมาณ 15 หลุม พบว่าเป็นระเบิดปืนใหญ่ จากการตรวจสอบทำงานทุกลูก และหากพบลูกที่ยังไม่ทำงานก็จะกั้นบริเวณไว้ก่อน ยังไม่สามารถทำลายได้ในเวลานี้ เนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้

ทั้งนี้หมู่บ้านที่อยู่พื้นที่สีแดงใกล้แนวหลายหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ชาวบ้านอพยพกลับเข้ามา จนกว่าจะเคลียร์พื้นที่ปลอดภัยแล้ว จึงจะให้เข้ามาได้

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพไทย – https://www.rtarf.mi.th/th

อ่านข่าวเพิ่ม:

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
5

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น