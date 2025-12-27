ชาวบ้านชายแดน ไม่เชื่อกัมพูชาหยุดยิงจริง รู้นิสัย-สันดานเขมร ไทยเผลอก็เอาคืน

สุรินทร์ ชาวบ้านชายแดน ไม่เชื่อกัมพูชาหยุดยิงจริง ตาวัย 80 ปี เผยรู้นิสัย-สันดานเขมร เป็นอย่างไร ไทยเผลอก็เอาคืน ย้ำ ตระกูลฮุน ยังอยู่ไม่มีทางสงบ ต้องจัดการ สองพ่อลูกตระกูลฮุน ถึงจะจบ
27 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังผลการประชุม GBC ได้มีการลงนามหยุดยิง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง นับจาก 12.00 น. ของวันนี้ สถานการณ์ชายแดน จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นมา ในพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก และอำเภอกาบเชิง ไม่พบมีเสียงปืนจากทั้งสองฝ่ายดังขึ้น
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านใกล้แนวปะทะชายแดนไทย พื้นที่ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก ไม่พบว่ามีชาวบ้านที่อพยพออกไปแล้วกลับเข้ามาอยู่คืน ถนนภายในหมู่บ้านเงียบสนิท จะมีเพียงชาวบ้านที่เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงไม่กี่ราย ที่ไม่อพยพออกไปตั้งแต่แรก โดยอาศัยหลุมบังเกอร์ที่ทำขึ้นเองและหลุมบังเกอร์ของหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านตนเอง ใช้เป็นที่หลบภัยเมื่อมีการปะทะกันหนัก
ผู้สื่อข่าวได้พบกับ คุณตาเลือน โพธิ์ณรินทร์ อายุ 80 ปี และคุณยายภรรยา อายุรุ่นเดียวกัน ซึ่งทั้งสองไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่ไปไหน เนื่องจากเป็นห่วงบ้านและวัวที่เลี้ยงไว้จำนวนหลายตัว โดยอาศัยทำกับข้าวกินเอง และมีลูกหลานนำอาหารมาส่งให้
คุณตาเลือน บอกว่า ไม่เชื่อว่า เขมรจะหยุดยิง ลงนามไปตั้งหลายครั้งแล้ว ก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้น ตนอยู่มาตั้งแต่สมัยเขมรแตก ไม่เคยเชื่อใจหรือไว้ใจเขมรแม้แต่ครั้งเดียว พวกเขมรพูดอย่างทำอย่าง หน้ามือเป็นหลังมือ พอเราเผลอก็เอาคืน คนที่ไม่เคยสัมผัสไม่รู้หรอก
ที่ตนรู้ก็เพราะว่า สมัยนั้นตน ได้ลงไปตีตราไม้ที่ฝั่งเขมร จึงรู้นิสัยและสันดานว่า เป็นคนแบบไหน พอมาอยู่บ้านเราเป็นอีกอย่าง แต่พอเราไปอยู่ฝั่งเขาเป็นอีกอย่าง จะข่มเราทันที หลังจากนั้นตนไม่เคยลงไปอีกเลย
สิ่งที่จะให้ชายแดนสงบและมีการหยุดยิงแน่นอน ต้องจัดการสองพ่อลูกตระกูลฮุน โดยเฉพาะตัวฮุน เซน แบบนั้นถึงจะจบ เราไม่ต้องมารบ กันให้เสียกำลังคนเสียงบประมาณ ถ้า ฮุน เซน ตายเมื่อไหร่ถึงจะสงบได้ การรบรอบนี้หนักมาก นับกระสุนที่ลงมาน่าจะเกือบถึง 1,000 ลูก มาแบบเป็นชุดๆ พอยิงกระสุนมา พวกตนก็เข้าไปที่หลุมบังเกอร์ข้างบ้าน ถ้าหนักๆ ก็เข้าไปหลบอีกหลุมที่เป็นบังเกอร์ใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้าน พอไม่มีการยิงปะทะกันก็ออกมาอยู่ข้างนอก แต่ก็ได้มีการเฝ้าระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ขณะที่ นางมอญ ชาวบ้านตำบลบักได ที่ได้อพยพเข้ามาในพื้นที่เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้มาอาศัยหลบภัยอยู่กับบังเกอร์ ชุดชรบ. ตอนที่ ลูกสาว แจ้วว่า จะมีการหยุดยิงกันช่วงวันนี้ บอกว่า ไม่เชื่อพวกเขมรหรอก ไว้ใจยากพวกนี้ ถึงลงนามหยุดยิงไปแล้ว ตนก็ไม่เชื่อ ไม่มีทางที่เขมรจะหยุดยิง และทำตามข้อตกลงสัญญา อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ในส่วนของความเสียหายจากลูกกระสุนฝั่งกัมพูชายิงลงมาตกในเขตพื้นที่พลเรือนจำนวนมากนั้น ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้องรอเข้าสำรวจพร้อมชุด EOD ที่จะมีการเข้ามาลงพื้นที่ต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กระทรวงกลาโหม – https://www.mod.go.th/
อ่านข่าวเพิ่ม: