สุดสลด หนุ่มวัย33 มีปากเสียงกับหลานชาย วิ่งเข้าบ้านไปรื้อของ ปืนลั่นใส่ วิ่งออกจากห้องมากอดพ่อก่อนเสียชีวิต เผยคำพูดสุดท้ายลูกในอ้อมกอด
วันที่ 29 ธ.ค.2568 พ.ต.ท.คะแนน สมรักษ์ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ฉลอง เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุจากโรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต มีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล โดยขอให้เดินทางไปตรวจสอบ
หลังรับแจ้งจึงได้รายงาน พ.ต.อ.สุระศักดิ์ ใจดี ผกก.สภ.ฉลอง และรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สายตรวจ เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายศักดิเดช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ตรวจสอบตามร่างกายพบร่องรอยกระสุนปืนยิงเข้าหน้าอกด้านซ้าย 1 แผล
พ่อ เผยนาที ปืนลั่นใส่ ลูกเสียชีวิต
จากสอบถาม นายทองสุข (ขอสงวนนามสกุล) พ่อของผู้ตาย ให้การว่า ผู้ตายมีปากเสียงทะเลาะกับ นายเจริญ (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นหลานชาย ได้นั่งอยู่กับเพื่อนที่บ้านข้าง ๆ จากนั้นผู้ตายได้วิ่งเข้าไปในบ้านโดยผ่านจุดที่ตน และ นายวิศิษฐ์ (ขอสงวนนามสกุล) น้องเขยนั่งอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นได้ยินเสียงรื้อของในห้องเก็บของภายในบ้าน เวลาผ่านไปประมาณ 2 นาที จึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จากนั้นผู้ตายเดินออกมาหาพ่อ โดยเข้ามากอดแล้วบอกว่า ทำปืน
ลั่นใส่ ด้วยความตกใจน้องเขยและเพื่อน จึงขับซ้อนรถจักรยานยนต์ นำส่งโรงพยาบาลฉลอง
แพทย์และพยาบาลช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจประมาณ 30 นาที จึงหยุดการรักษา ให้ความเห็นว่า เสียชีวิตแล้วในขณะนำส่งโรงพยาบาล ส่วนพ่อและญาติ ๆ ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้
พนักงานสอบสวนและแพทย์นิติเวช จึงได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต เก็บเขม่าดินปืนที่ศพผู้ตายไว้แล้ว และส่งศพไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จากนั้นเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุและตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก พร้อมปลอกกระสุน 1 ปลอก อยู่ในอาวุธปืนไว้เป็นของกลาง และนำพยานในที่เกิดเหตุมาเก็บเขม่าดินปืน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป