มือปืน ขี่จยย.ประกบยิง อดีตนายกอบต. รัว 5 นัดซ้อน เสียชีวิตสลดหน้าบ้าน ก่อนซิ่งรถหลบหนี ตำรวจเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ มุ่งปมสังหารหลายประเด็น

วันที่ 29 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.สุเทพ อินทรรังษี พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร สภ.ดงขุย เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิง บริเวณสามแยกบ้านลาดแค หน้าบ้านหลังหนึ่ง ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.อัครเดชนินทร ทวีสินวัฒนเดชา ผกก.สภ.ดงขุยทราบ

ที่เกิดเหตุพบประชาชนจำนวนมากมุงดูเหตุการณ์ ส่วนผู้ถูกยิงชื่อ นายสราวุฒิ หรือ นายกจ่อย (ขอสงวนนามสกุล) อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพของ อบต.ลาดแค ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชนแดน

อดีตนายกอบต.

มือปืน ขี่จยย.ประกบยิง อดีตนายกอบต. รัว 5 นัดซ้อน เสียชีวิตสลดหน้าบ้าน ก่อนซิ่งรถหลบหนี

เผยนาทีคนร้ายบุกยิง อดีตนายกอบต. รัว 5 นัดซ้อน

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายสราวุฒิได้ขับรถมาจอดที่หน้าบ้าน และได้โทรศัพท์ขณะเดินลงจากรถ จังหวะเดียวกันนั้นมีคนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีดำ สวมหมวกไหมพรมสีดำคลุมใบหน้า บนหัวมีไฟฉายแบบทรงกลม ขับรถจักรยานยนต์สีดำไม่ทราบยี่ห้อ ทะเบียน ขับรถมาจอดประกบ

จากนั้นก็ชักอาวุธปืนสั้นไม่ทราบชนิดรัวยิง 5 นัด กระสุนพุ่งเข้าบริเวณไหปลาร้า 1 นัด หน้าอก 2 นัด ชายโครง 2 นัด ล้มลงฟุบจมกองเลือด จากนั้นมือปืนอาศัยความมืดขับรถจักรยานยนต์หนีไปอย่างรวดเร็ว ญาติ ๆ จึงรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลชนแดน แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐาน พร้อมสอบสวนพยานแวดล้อม และตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางใกล้เคียง เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นการสังหารในครั้งนี้ไว้หลายประเด็น ทั้งเรื่องส่วนตัว ความขัดแย้งเดิม และประเด็นทางการเมือง

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