กรมสุขภาพจิต แนะใช้โอกาส เทศกาลปีใหม่ 2569 เติมพลังรักให้ครอบครัว-ใช้เวลาคุณภาพ “วางมือถือแล้วคุยกันมากขึ้น” จุดเริ่มต้นความเข้าใจ ความอบอุ่นภายในบ้าน อย่างแท้จริง
29 ธันวาคม 2568 – นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการเดินทางกลับภูมิลำเนา กรมสุขภาพจิต ขอฝากความปรารถนาดี ให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัย และสุขภาพจิตที่ดี ใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ
เดินทางอย่างมีสติ ปลอดภัยไว้ก่อน การขับขี่รถยนต์ในช่วงเทศกาลที่มีการจราจรหนาแน่น ผู้ขับขี่ต้องมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจอย่างสูง ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและระหว่างขับรถ
ที่สำคัญคือ การมี “สติ” ไม่เร่งรีบ ไม่ประมาท เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง เพราะความสูญเสีย บนท้องถนนไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบทางจิตใจต่อครอบครัวอย่างมหาศาล ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่า
กรมสุขภาพจิต แนะ “วางมือถือแล้วคุยกันมากขึ้น” จุดเริ่มต้นความอบอุ่นภายในบ้าน แท้จริง
“ปลายทางที่สำคัญที่สุดคือ การได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย ลดความขัดแย้ง เพิ่มน้ำใจในสังคม ในสถานการณ์ที่ผู้คนพลุกพล่านหรือการจราจรติดขัด อาจเกิดภาวะความเครียดและอารมณ์ร้อนได้ง่าย ขอให้ทุกคนใช้คำพูดที่สุภาพ อดทน และพร้อมที่จะให้อภัยกัน
หลีกเลี่ยงการดื่มสุราจนเกินขนาด ซึ่งมักเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้ง หากเกิดเหตุไม่พอใจ ขอให้ถอยคนละก้าว ใช้เหตุผลแทนอารมณ์ เพื่อให้ปีใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่อ่อนโยนต่อกัน” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว
ด้าน นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แนวทางการสร้างความสุขในมิติของสังคมและครอบครัว ควรให้ความสำคัญกับอีก 2 ปัจจัยหลัก เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ได้แก่ 1. เที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมชาติ
เพราะการออกไปท่องเที่ยวควรเป็นไปเพื่อการพักผ่อนทางใจอย่างแท้จริง ขอให้เคารพกติกาสถานที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และช่วยกันรักษาความสะอาด การดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจะทำให้ความสวยงามนั้นคงอยู่เป็นพลังใจให้เราได้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง
2. สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เทศกาลปีใหม่คือโอกาสทอง ในการเติมพลังความรัก ความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากครอบครัวที่เข้าใจกัน จึงอยากรณรงค์ให้สมาชิกในบ้าน ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ (Quality Time) วางโทรศัพท์มือถือลง แล้วหันมาสบตา พูดคุย และรับฟังกันอย่างตั้งใจ แสดงความห่วงใย ขอบคุณ และขอโทษกันในเรื่องที่ผ่านมา ให้โอกาสปีใหม่นี้เป็น จุดเริ่มต้นของความเข้าใจและความอบอุ่นภายในบ้านอย่างแท้จริง
นพ.จุมภฏ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ขอส่งความปรารถนาดีให้คนไทยทุกคนมีความสุข สุขภาพกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งตลอดปี 2569 ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีความเครียด กังวล หรือรู้สึกไม่สบายใจในช่วงเทศกาล
ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงบริการปรึกษา และประเมินสุขภาพจิต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ สายด่วนสุขภาพจิต 1323, www.วัดใจ.com, แอปพลิเคชัน DMIND นอกจากนี้ ยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.สุขภาพจิต.com และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของกรมสุขภาพจิต
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กรมสุขภาพจิต – https://dmh.go.th/
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