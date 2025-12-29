กลับบ้านปีใหม่ ตำรวจทางหลวง แนะขึ้นเหนือ เลี่ยงเส้นทาง ทล117 นครสวรรค์-พิษณุโลก ซ่อมทางยาว 28 กิโลเมตร เผยเส้นทางเลี่ยง ลดระยะเวลาเดินทาง

วันที่ 29 ธ.ค.2568 ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 117 สายนครสวรรค์-พิษณุโลก ว่า

ขณะนี้มีการซ่อมแซมผิวจราจรในช่วงหลักกิโลเมตรที่ 9 ถึงกิโลเมตรที่ 37 รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ส่งผลให้ต้องลดช่องจราจรเหลือเพียง 2 เลน และใช้การสัญจรแบบสวนทาง ทำให้การจราจรชะลอตัว และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่

ทล117 นครสวรรค์-พิษณุโลก

กลับบ้านปีใหม่ ตำรวจทางหลวง แนะขึ้นเหนือ เลี่ยงเส้นทาง ทล117 นครสวรรค์-พิษณุโลก ซ่อมทางยาว 28 กิโลเมตร

แนะเส้นทางเลี่ยง ทล117 นครสวรรค์-พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ได้เขียนป้ายแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยสามารถใช้เส้นทางดังนี้

  • เลี่ยงจากถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ผ่านวงเวียนอำเภอเก้าเลี้ยว ไปทางสี่แยกแยกเจริญผล ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย สู่สี่แยกโพธิ์ไทรงาม อ.โพทะเล จ.พิจิตร กลับเข้าร่วมถนนทางหลวงหมายเลข 117 นครสวรรค์-พิษณุโลก ซึ่งเป็นเส้นทางรองที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มความสะดวกในการสัญจร

ทล117 นครสวรรค์-พิษณุโลก

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

หากต้องการสอบถามเส้นทางหรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนตำรวจทางหลวง โทรศัพท์ 1193 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนสภาพจราจรบนถนนสายหลักที่เดินทางมาจาก กทม.ปริมาณรถเริ่มหนาแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ

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