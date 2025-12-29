ผอ.โรงเรียนในพื้นที่บ้านหนองจาน สระแก้ว เข้าไปดูบ้านโดนสะเก็ดระเบิด BM-21 ตกใส่ เข้าแทบทรุด ยังประเมินความเสียหายไม่ได้ แต่การสูญเสียครั้งนี้เทียบไม่ได้กับชีวิตทหาร ที่ต้องพลีชีพเพื่อชาติ
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่บ้านหนองจาน ม.3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ใกล้แนวปะทะบริเวณแนวชาวแดนไทย-กัมพูชา บริเวณสามแยกจุด ชรบ. ซึ่งมีการปะทะอย่างดุเดือดก่อนหน้านี้ บ้านเรือนชาวบ้านโดนกระสุน BM-21 ตกใส่ได้รับความเสียหายพร้อมกัน 3 หลัง
หนึ่งในนั้น เป็นบ้านของ ผอ.โรงเรียนในพื้นที่ เปิดเผยว่า วันที่ 26 ธ.ค.เวลา 08.30 น. ตนอยู่ในบังเกอร์กำลังจะประชุมในไลน์กลุ่มผู้บริหารของสถานศึกษาใน อำเภออรัญประเทศ ได้ยินเสียงรัวมา 2 ชุด นอนฟังเสียงอยู่ได้ข่าวว่า บ้านน้องชมพู่ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโดนระเบิด ก็คิดว่าบ้านตัวเองไม่เป็นไร เมื่อมองดูเห็นมีรอยสะเก็ดระเบิด ตรงคอกน้องหมาบีเกิลที่เลี้ยงไว้ 3 ตัว แต่ไม่เป็นไร ในบ้านฝ้าเพดานเสียหายทั้งหลัง จากแรงอัดของสะเก็ดระเบิด ความเสียหายยังไม่ได้ประเมิน คาดว่าจะหลายแสนบาท
” ปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้อยากให้จบเร็ว ๆ สำหรับตนถือว่าสูญเสียน้อย เมื่อเทียบกับพี่ทหารที่ดูแลปกป้องอธิปไตยที่ต้องสูญเสียชีวิต สละชีวิตเพื่อชาติ มาเห็นตอนแรกขาสั่นเหมือนกัน คิดว่าจะหาเงินจากไหนมาซ่อมแซม แต่เมื่อนึกถึงพี่ทหารที่สูญเสียชีวิต ต่างกันมาก เราโดนแค่นี้ก็ยังมีแรงใจอยู่
สำหรับช่วงนั้น ผมและภรรยาคงยังไม่กล้าอยู่บ้านนี้หลัง คงต้องออกไปอยู่ข้างนอก อยู่ไม่ได้แล้วครับ กลัวฝ้าร่วงทับหัวต้องซ่อมให้เสร็จก่อน ไม่รู้จะได้ซ่อมตอนไหน ไม่รู้จะมียิงกันรอบ 3 หรือเปล่า ตอนนี้ก็ทำแค่แวะมาดู มารดน้ำต้นไม้บ้าง แล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอก ”
สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ ในพื้นที่ อ.โคกสูง เจ้าหน้าที่จับกุมคนต่างด้าวได้ 7 ราย เป็นชาวเอธิโอเปีย 6 ราย ชาย 3 หญิง 3 และชาวอินเดีย 1 ราย บริเวณหลังวัดอ่างศิลา ต.โนนหมากมุ่น ทั้งหมดให้การว่า ต้องการลักลอบข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาเพื่อทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยหนังสือเดินทางทั้งหมดถูกส่งข้ามไปฝั่งกัมพูชาแล้ว เหลือเพียงคนที่ยังไม่สามารถหาทางเดินลักลอบข้ามแดนไปได้ จึงนำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป