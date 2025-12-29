รวบ 2 หนุ่ม อ้างเป็นผู้สื่อข่าวสายตำรวจ ไถเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ คนในพื้นที่ บอกจะเอาไปช่วยทหารที่่รบอยู่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ผู้เสียหายเพียบ
ภูเก็ต – กรณีที่ได้มีชาย 2 คน อ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวสายตำรวจ ออกรีดไถเงินประชาชนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ตามวิลล่าต่าง ๆ อ้างว่าจะนำเงินที่่เรี่ยไร ไปช่วยเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่รบอยู่แนวหน้าชายแดนสงคราม ไทย-กัมพูชา โดยพบว่ามีผู้เสียหายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เข้าแจ้งความ ที่ สภ.ฉลอง
ต่อมาเจ้าหน้าตำรวจฉลอง ไม่นิ่งนอนใจ ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและพยานบุคคล จนกระทั่งรวบรวมหลักฐาน ขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับบุคคลที่แอบอ้างทั้ง 2 รายคือ นายปริภัทร และ นายสุริยา
จึงเข้าควบคุมตัวทั้ง 2 พร้อมของกลาง บัตรประจำตัวลักษณะคล้ายกับบัตรสื่อมวลชนและรถคันก่อเหตุ พร้อมแจ้งข้อหา “ร่วมกันพยายามฉ้อโกง โดยแสดงตนเป็นคนอื่น” ก่อนนำตัวไปดำนเนคดีตามกฎหมายต่อไป