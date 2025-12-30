ขบวนการค้ายาเสพติด ซิ่งวีออสชนตชด. ทิ้งรถวิ่งลงทุ่งนา ยิงสนั่นกว่า 3 นาที ก่อนโดน วิสามัญฯ 1 ศพ หลบหนีได้ 1 ราย ขนรถเจอยาบ้า 2 ล้านเม็ด

วันที่ 30 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดการข่าวและชุดปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 ร่วมกำลังกับศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ส่วนหน้า

ติดตามรถยนต์เป้าหมาย ยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีขาว ทะเบียน เชียงใหม่ ของเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดกลุ่มดอยแหลม จากพื้นที่ บ้านดอยแหลม ม.13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วิสามัญฯ

ขบวนการค้ายาเสพติด ซิ่งวีออสชนตชด. ทิ้งรถวิ่งลงทุ่งนา ยิงสนั่นกว่า 3 นาที ก่อนโดน วิสามัญฯ 1 ศพ หลบหนีได้ 1 ราย

จนกระทั่งถึงถนน 4016 บ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ส่งสัญญาณไฟแสดงตัว จากนั้นรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องชนรถยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด. ชุดปฏิบัติการ แล้วยังใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว

วิสามัญฯ

ขนรถของผู้ต้องหาเจอยาบ้า 2 ล้านเม็ด

ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้วิ่งหนีลงทุ่งนาข้างทาง ยิงตอบโต้กันเป็นเวลา 3 นาที จนเสียงปืนสงบลง จึงเข้าทำการตรวจสอบพบคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย หลบหนีไปได้ 1 ราย พบยาเสพให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ภายในรถคันดังกล่าว จำนวน 10 กระสอบ รวมทั้งหมดประมาณ 2 ล้านเม็ด เจ้าหน้าที่ปลอดภัย

วิสามัญฯ

ซึ่งทางชุดปฏิบัติการได้ออกทำการขยายผลติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป และจะร่วมแถลงข่าวต่อไป แล้วจึงจะส่งยาบ้าให้เจ้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่อาย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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