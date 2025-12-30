ภรรยาช็อก กลับบ้าน เจอสามีวัย 34 ปี นอนคลุมโปง คิดว่าหลับ เปิดผ้าดูลมแทบจับ เลือกกองเต็มพื้น นอนเสียชีวิตสลด เผยปมสลด พยายามปลอบใจแล้ว
วันที่ 30 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักหลังหนึ่ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช และเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุภายในบ้านพักบริเวณโซฟาของห้องนั่งเล่น พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 34 ปี สภาพศพนอนตะแคงห่มผ้าห่มอยู่บนโซฟา โดยมีแผ่นซับรองที่พื้น ตรวจสอบพบบาดแผลร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับข้างซ้ายทะลุหลังหูขวา 1 นัด โดยมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 ตกอยู่ข้างลำตัว
เจ้าหน้าที่จึงเก็บอาวุธปืนมาตรวจสอบ พบปลอกกระสุนขนาดเดียวกันคาลำกล้องอยู่ 1 นัด นอกจากนี้ ยังพบหัวกระสุนขนาดเดียวกันที่ถูกยิงทะลุตกคาอยู่ที่หมอนจำนวน 1 นัด เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและเก็บหลักฐาน จากนั้นมอบร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่นิติเวชสถาบันรามาจักรีนฤบดินทร์
สอบถาม ภรรยาของผู้เสียชีวิต อายุ 34 ปี กล่าวว่า สามีล้มป่วยด้วยโรคลำไส้ตีบจนต้องเข้ารับการผ่านตัดเมื่อเดือนก่อน หลังจากนั้นกลับมาพักรักษาตัว จนกรทั่งหัวหน้างานที่ทำงานของสามีขอให้ออกจากงานเนื่องจากป่วย จึงทำให้สามีเกิดความเครียดและน้อยใจที่ถูกให้ออกจากงาน
ที่ผ่านมาตนพยามปลอบใจและคอยพูดคุยกับสามีมาตลอด กระทั่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา สามีขึ้นไปหาบนห้องข้างบน นำปืนไปให้ดู ตอนนั้นตนก็แย่งปืนไปซ่อนแล้ว ส่วนสามีก็ลงมานอนข้างล่าง เนื่องจากลุกขึ้นบันไดไม่ค่อยไหว
ต่อมาช่วงเช้าจึงพาลูกออกไปขายของที่ทำงานตามปกติ ซึ่งดูกล้องออนไลน์ครั้งสุดท้ายตอน 10.00 น.ที่ผ่านมา ยังเห็นสามีลุกเข้าห้องน้ำ ก็ไม่ได้เอะใจอะไร กระทั่งเลิกงานกลับมาถึงบ้าน 20.00 น. เห็นสามีนอนคลุมโปงอยู่บนโซฟา จึงเรียกสามีแต่ไม่ตอบ
พอเปิดผ้าห่มดูก็พบว่ามีคราบเลือด ตอนนั้นตกใจมากจึงรีบพาลูกออกมาจากบ้านแล้วโทรหามารดาทันที ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากความเครียดของสามีที่ล้มป่วยจนต้องออกจากงาน
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า เกิดจากความเครียดจึงลงมือก่อเหตุด้วยการใช้ผ้าห่มคลุมตัวก่อนจะก่อเหตุ กระทั่งภรรยามาพบ อย่างไรก็ตาม จะต้องรอผลชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางกองพิสูจน์อีกครั้ง โดยเฉพาะคราบเขม่าดินปืนที่ผู้ตายเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง