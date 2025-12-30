สุรินทร์ ครบ 72 ชั่วโมงหยุดยิง ชาวบ้านยังผวาเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผู้นำหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงยังคงเฝ้าระวังสูงสุด ขณะที่ตามป่าสวนยางพารา ถนนเส้นทางหมู่บ้าน พบร่องรอย BM-21 ตกลงใส่จำนวนมาก

วันที่ 30 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ด้านอำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่สีแดง เช่น ชาวบ้านตำบลบักได และตำบลตาเมียง หลังครบกำหนด 72 ชั่วโมงข้อตกลงหยุดยิง

โดยพบว่าชาวบ้านกลับเข้าหมู่บ้านเกือบ 100% แล้ว และเริ่มเปิดร้านจำหน่ายสินค้า และร้านค้าประจำหมู่บ้านนับเป็นวันแรกหลังจากกลับจากศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งต้องอพยพไปอยู่กว่า 20 วันเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง แต่ยังกังวลต้องเฝ้าติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตามเส้นเชื่อมหมู่บ้านตามแนวชายแดนพื้นที่สีแดง ผ่านสวนยางพารา ไร่อ้อย มันสำปะหลังของชาวบ้าน ซึ่งเป็นจุดพื้นที่กระสุนตก พบร่องรอยกระสุนปืนใหญ่และจรวด BM-21 กัมพูชา ตกตามถนนและป่ายางจำนวนมาก โดยรอเจ้าหน้าที่ชุด EOD เข้าสำรวจตรวจสอบและทำลายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการเข้าไปทำทำการเกษตรต่อไป

ยายโพ๊ะ อายุ 72 ปี ชาวบ้านใกล้ปราสาทตาควาย บอกว่า กลับมาอยู่บ้านได้ 2 วันแล้วและเปิดร้านขายของวันนี้วันแรก ตอนรบกันไปอยู่กับลูกในตัวเมือง พอเขาบอกว่าหยุดยิงให้เข้ามาบ้านได้ก็กลับเข้ามา ระหว่างอยู่กับลูกหลานก็คิดถึงบ้านมาก

” กลับมาเห็นสภาพแล้วก็ยังไม่สบายใจเลย กลัวจนนอนไม่หลับหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาได้เตรียมข้าวของจำเป็นเก็บไว้อย่างดี หากเกิดเหตุและผู้นำแจ้งให้อพยพก็พร้อมออกไปทันที สงสารชาวบ้านที่อพยพออกไปบางคนก็แทบจะไม่มีเงิน ไม่กรีดยางก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาใช้จ่าย ”

 

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