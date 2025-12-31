ครูฝึกรู้ข่าวช็อก 2 ทหารเกณฑ์ เพิ่งลากลับบ้านได้ไม่ถึงวัน ขี่จยย.เสียหลักหลุดโค้ง พุ่งชนเสาไฟส่องสว่างใกล้ตลาดดัง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บอีก 1 ราย
วันที่ 31 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์กู้ชีพปราการ รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางบนถนนทางหลวงชนบท ที่ สป 2001 หรือสายศรีวารีน้อย ใกล้ตลาดศรีวารี ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมโรงพยาบาลบางเสาธง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อ นายนพดล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ทหารเกณฑ์สังกัดกองพันแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายปัญญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพบก สภาพศพมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ใบหน้า หมวกกันน็อกแตกคาศีรษะ
ขณะที่ รถจักรยานยนต์ของผู้ตายพบว่า เสียหลักครูดติดไปกับขอบฟุตปาธห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร สภาพไฟฟ้าและเรือนไมล์พังเสียหายจากการชนเสาไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพทำแผนที่ที่เกิดเหตุ ก่อนจะเก็บรถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบอีกครั้งที่ สภ.บางเสาธง
ส่วนสาเหตุสันนิษฐานว่า ผู้ตายซึ่งเป็นคนขับขี่ ได้ขับขี่รถมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางในจุดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในละแวกที่เกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดในครั้งนี้
ด้าน ครูฝึกของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ข้อมูลหลังจากทราบข่าวร้ายในครั้งนี้ โดยระบุว่า น้องทั้งสองเพิ่งเป็นทหารเกณฑ์ใหม่ได้เพียง 2 เดือน และเพิ่งได้ลากลับบ้านครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทั่งมาทราบข่าวประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้