หนุ่มหึงโหด กลัวแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น ทะเลาะลั่นห้อง ก่อนชักมีดแทงเสียชีวิตสลดในอพาร์ตเมนต์ย่านดุสิต ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 31 ธ.ค.2568 พ.ต.ต.พีรวิชญ์ จันทร์โรจนธาดา สารวัตร(สอบสวน) สน.ดุสิต รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในห้องพักของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 22.40 น.ของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา

จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.เปรมศักดิ์ ทองอ่อน ผกก.สน.ดุสิต และ พ.ต.ท.ธวัช เนียมสิน รอง ผกก.ป.สน.ดุสิต พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง มีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณลำคอ และราวนมด้านซ้าย

กลัวแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น

หนุ่มหึงโหด กลัวแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น ทะเลาะลั่นห้อง ก่อนชักมีดแทงเสียชีวิตสลดในอพาร์ตเมนต์ย่านดุสิต

นอกจากนี้ ยังพบ นายอดิสัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี พร้อมด้วย อาวุธมีดแสตนเลส จำนวน 1 เล่ม

กลัวแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น

ผู้ก่อเหตุแทงแฟนสาวเสียชีวิต

จากการสอบสวน นายอดิสัย ยอมรับว่า เป็นแฟนของผู้ตาย และได้มีปากเสียงสาเหตุมาจากความหึงหวงกลัวฝ่ายหญิงไปมีคนใหม่ จนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน จากนั้นได้ใช้มีดแทงแฟนสาวจนเสียชีวิต และรอมอบตัวอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ

กลัวแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น

อาวุธมีดของกลาง

พนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์นิติเวช และพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นตามกฎหมายกับผู้ต้องหาต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

ปมรักแรงแค้น หนุ่มใหญ่หัวร้อน ทำร้ายเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมารัดคอภรรยา เสียชีวิตรวม 3 ราย
3

รถทัวร์กรุงเทพฯ–นครพนม เสียหลักตกข้างทาง เสียชีวิต 1 สาหัส 1 เจ็บกว่า 30
4

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
5

กรมอุตุ เตือนฉบับที่ 3 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เริ่มวันนี้ เปิด12 จังหวัด ขอให้ประชาชนระวังอันตราย
6

หมอช้าง เปิดราศีดวงดีขึ้นถึงเวลาที่รอคอย 20 ต.ค. ดาวพฤหัสขยับ รายได้เพิ่ม ฐานะมั่นคง ดีทุกด้านเลย
7

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
8

เนท เปิดภาพกับน้องณธีร์ ลูกชายของพ่อ ลั่นหนูทำให้พ่อรู้ว่าความรักคนเป็นพ่อยิ่งใหญ่แค่ไหน
9

แม่ใจสลาย ลูกน้อย2ขวบพลัดตกระเบียง จากคอนโดมิเนียม 8 ชั้น
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ