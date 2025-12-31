หนุ่มหึงโหด กลัวแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น ทะเลาะลั่นห้อง ก่อนชักมีดแทงเสียชีวิตสลดในอพาร์ตเมนต์ย่านดุสิต ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันที่ 31 ธ.ค.2568 พ.ต.ต.พีรวิชญ์ จันทร์โรจนธาดา สารวัตร(สอบสวน) สน.ดุสิต รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในห้องพักของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 22.40 น.ของวันที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา
จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.เปรมศักดิ์ ทองอ่อน ผกก.สน.ดุสิต และ พ.ต.ท.ธวัช เนียมสิน รอง ผกก.ป.สน.ดุสิต พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง มีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณลำคอ และราวนมด้านซ้าย
นอกจากนี้ ยังพบ นายอดิสัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี พร้อมด้วย อาวุธมีดแสตนเลส จำนวน 1 เล่ม
จากการสอบสวน นายอดิสัย ยอมรับว่า เป็นแฟนของผู้ตาย และได้มีปากเสียงสาเหตุมาจากความหึงหวงกลัวฝ่ายหญิงไปมีคนใหม่ จนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน จากนั้นได้ใช้มีดแทงแฟนสาวจนเสียชีวิต และรอมอบตัวอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์นิติเวช และพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นตามกฎหมายกับผู้ต้องหาต่อไป