มาส่งท้ายปีเก่า จงอางใหญ่ เลื้อยเข้าบ้านซุกชั้นวางทีวี ใช้เวลา 3 นาทีจับออกมาได้ เชื่อบ้านเลขที่ ให้โชค อึ้งเลขบ้านตรงกับขนาดของงู ที่มาเยี่ยมเยือนเลย
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นางอรัญญา ทองกอบสม อายุ 52 ปี อยู่หมู่ 3 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พบว่ามีงูขนาดใหญ่ นอนขดตัวอยู่หลังชั้นวางทีวี ขอให้ นายเอกสิทธิ์ จันทร์พร้อย , น.ส.วัจนีย์ อะตะราใจ เจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู สงขลา และ นายยูโซ๊ะ อาหลี เจ้าหน้าที่มูลนิฮิลาลอะห์มัรสะบ้าย้อยรุดช่วย
นายเอกสิทธิ์ ได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้างต้นรีบนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการตรวจสอบยังบ้านเลขที่ดังกล่าวทันที
จงอางใหญ่ เลื้อยเข้าบ้านวันส่งท้ายปีเก่า
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าตรวจภายในบ้านและเดินไปที่ชั้นวางทีวี ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเป็นงูจงอางตัวใหญ่ ขดตัวอยู่หลังชั้นวางทีวี จึงใช้อุปกรณ์ในการจับงูเข้าจับทันที
โดยใช้เวลานานประมาณ 3 นาทีเศษ ก็สามารถจับหางงูและดึงออกมานอกบ้าน ก่อนเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวสามารถจับงูจงอางไว้ได้นำมาวัดได้ความยาวถึง 3.69 เมตร จึงนำใส่กระสอบเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านต่อไป
ชาวบ้านเชื่อ บ้านเลขที่ ให้โชค งูใหญ่เข้าบ้าน เลขที่ 69/3
รายงานว่าชาวบ้านที่มายืนดูการจับงูจงอางในครั้งนี้ ต่างนำเอาเลขที่บ้าน คือ บ้านเลขที่ 69/3 มาเป็นเลขเด็ดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันนี้ 2 ม.ค.69 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นที่ประหลาดใจ เลขบ้านบังเอิญตรงกับขนาดของงู 3.69 เมตรด้วย
ทีมข่าวสดภูมิภาค 31 ธ.ค.68