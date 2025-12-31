หนุ่ม19 เพิ่งขับรถเป็น เห็น กระบะแต่งซิ่ง ของพี่มาจากกทม.แล้วชอบ แอบออกมาเทส เบิ้ลเครื่องสนั่นถนน เอารถไม่อยู่ พุ่งชนผัวเมียกำลังออกมาซื้อนมให้ลูกแฝด5เดือน

วันที่ 31 ธ.ค.2568 หน่วยกู้ภัยสองเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บและมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลประโคนชัย พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า คลิก สีแดง สภาพล้มอยู่ข้างถนนหน้าร้าน มีผู้บาดเจ็บ 2 รายชื่อ นายวสันต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี บาดเจ็บบริเวณหน้าอก และ น.ส.น้ำทิพย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน บาดเจ็บขาซ้ายหัก 2 ท่อน เร่งนำส่งโรงพยาบาล

กระบะแต่งซิ่ง

หนุ่ม19 เพิ่งขับรถเป็น เห็น กระบะแต่งซิ่ง ของพี่มาจากกทม.แล้วชอบ แอบออกมาเทส เบิ้ลเครื่องสนั่นถนน เอารถไม่อยู่

ภายในร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ พบรถกระบะแบบตอนเดียว ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา กรุงเทพฯ จอดอยู่ภายในร้าน สภาพมีรถจักรยานยนต์ที่ตั้งโชว์จำหน่ายหน้าร้านกระเด็นไปคนละทิศละทาง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยา แล้วเสียหลักพุ่งชนเข้าร้านขายรถจักรยานยนต์ ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

กระบะแต่งซิ่ง

หนุ่มวัย19 คนขับรถกระบะ

สอบถาม นายกิตติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี คนขับรถกระบะ กล่าวว่า รถกระบะเป็นของพี่ชายตน ซึ่งขับมาจากกรุงเทพฯ ยอมรับว่าเห็นแล้วชอบเพราะเป็นรถแต่งซิ่ง อยากจะลองขับดูแต่เพิ่งขับรถเป็นได้ไม่นาน จึงแอบเอามาลองขับบนถนนใหญ่ ยอมรับว่าลองรถแต่ควบคุมรถไม่ได้

กระบะแต่งซิ่ง

รถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ขณะที่ นายพลวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี พนักงานร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า รถกระบะคันดังกล่าวได้เบิ้ลเครื่องตั้งแต่อยู่ถนนฝั่งตรงข้าม หลังจากนั้นได้กลับรถมา แล้วเบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดังสนั่น เพียงเสี้ยววินาทีได้ยินเสียงโครมแล้วรถก็พุ่งเข้ามาในร้าน เบื้องต้นรถใหม่ที่เอามาตั้งโชว์ขายเสียหายไปทั้งหมด 15 คัน

ด้าน นายวิน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี พ่อของน.ส.น้ำทิพย์ ที่ได้รับบาดเจ็บ กล่าวว่า ลูกเขยกับลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านจะไปซื้อนมให้ลูกแฝดอายุ 5 เดือน มาทราบข่าวอีกทีว่าถูกรถชนแล้ว รู้สึกหดหู่ใจ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าว ไม่มีประกันภัย ไม่มี พ.ร.บ. ตำรวจยึดไปตรวจสอบเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

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