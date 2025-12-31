หนุ่ม19 เพิ่งขับรถเป็น เห็น กระบะแต่งซิ่ง ของพี่มาจากกทม.แล้วชอบ แอบออกมาเทส เบิ้ลเครื่องสนั่นถนน เอารถไม่อยู่ พุ่งชนผัวเมียกำลังออกมาซื้อนมให้ลูกแฝด5เดือน
วันที่ 31 ธ.ค.2568 หน่วยกู้ภัยสองเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บและมีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลประโคนชัย พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า คลิก สีแดง สภาพล้มอยู่ข้างถนนหน้าร้าน มีผู้บาดเจ็บ 2 รายชื่อ นายวสันต์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี บาดเจ็บบริเวณหน้าอก และ น.ส.น้ำทิพย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน บาดเจ็บขาซ้ายหัก 2 ท่อน เร่งนำส่งโรงพยาบาล
ภายในร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ พบรถกระบะแบบตอนเดียว ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา กรุงเทพฯ จอดอยู่ภายในร้าน สภาพมีรถจักรยานยนต์ที่ตั้งโชว์จำหน่ายหน้าร้านกระเด็นไปคนละทิศละทาง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยา แล้วเสียหลักพุ่งชนเข้าร้านขายรถจักรยานยนต์ ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นายกิตติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี คนขับรถกระบะ กล่าวว่า รถกระบะเป็นของพี่ชายตน ซึ่งขับมาจากกรุงเทพฯ ยอมรับว่าเห็นแล้วชอบเพราะเป็นรถแต่งซิ่ง อยากจะลองขับดูแต่เพิ่งขับรถเป็นได้ไม่นาน จึงแอบเอามาลองขับบนถนนใหญ่ ยอมรับว่าลองรถแต่ควบคุมรถไม่ได้
ขณะที่ นายพลวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี พนักงานร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า รถกระบะคันดังกล่าวได้เบิ้ลเครื่องตั้งแต่อยู่ถนนฝั่งตรงข้าม หลังจากนั้นได้กลับรถมา แล้วเบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดังสนั่น เพียงเสี้ยววินาทีได้ยินเสียงโครมแล้วรถก็พุ่งเข้ามาในร้าน เบื้องต้นรถใหม่ที่เอามาตั้งโชว์ขายเสียหายไปทั้งหมด 15 คัน
ด้าน นายวิน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี พ่อของน.ส.น้ำทิพย์ ที่ได้รับบาดเจ็บ กล่าวว่า ลูกเขยกับลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านจะไปซื้อนมให้ลูกแฝดอายุ 5 เดือน มาทราบข่าวอีกทีว่าถูกรถชนแล้ว รู้สึกหดหู่ใจ
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าว ไม่มีประกันภัย ไม่มี พ.ร.บ. ตำรวจยึดไปตรวจสอบเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป