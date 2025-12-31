สืบวังทองหลาง จับ 2 หนุ่ม ส่งยาบ้าขาย พบ 140,000 เม็ด ยื่นยาเสพติด จยย.ถึงรถยนต์ ตำรวจสะกดรอยตามรวบทันควัน พร้อมแจ้งข้อหาหนัก
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.สมชัย คงคานนท์ รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง พร้อมชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง ร่
วมกันจับกุมนายมาวิน อายุ 20 ปี นาย เกียร์ อายุ 19 ปี พร้อมของยาบ้า 140,000 เม็ด รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีออส สีขาว ทะเบียน กบ 4684 ลพบุรี รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น หลีด สีขาว ทะเบียน 7 ขบ 7274 กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
ลังกะดาษสีน้ำตาล ภายในมีห่อกระดาษสีเหลืองที่ใช้ในการห่อยาบ้า 9 ห่อ บริเวณปากซอยหมัดโรจน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง ห้องเลขที่ 203 ชั้น 2 วังทองเพลส แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 68 เวลาประมาณ 17.00 น.
สืบเนื่อง ชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง ออกตรวจพื้นที่บริเวณปากซอยหมัดโรจน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยมีพิรุธ จึงได้สะกดรอยตาม ปรากฎว่า รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับขี่ไปประกบกับ รถยนต์สีขาว แล้วยืนถุงบางอย่างให้
ชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบนายมาวิน อายุ 20 ปี และนายเกียร์ อายุ 19 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 140,000 เม็ด พบภายในรถยนต์และที่พัก
จากการสอบสวนนายมาวิน ทราบว่า ได้ทำหน้าที่รับส่งยาบ้าดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง ได้เงินครั้ง 12,000 บาท ทำหน้าที่เป็นนักบินส่งของเท่านั้น
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง – https://www.yellowpages.co.th/profile/